Tiệm vàng quen thuộc hé lộ khách trúng độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 30-6, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý vé số đã tìm ra 3 địa phương có người trúng 1 giải độc đắc và 3 giải an ủi là TPHCM, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 29-6, giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là hệ thống đại lý vé số Trường Giang ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Phát ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau, giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại TP Đồng Nai. Nơi bán trúng là một đại lý vé số ở xã Long Thành, TP Đồng Nai.

Vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 28-6, giải độc đắc (dãy số 359852) đến sáng sớm 30-6 mới xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng là tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Kiên Giang là tiệm vàng Kim Lan 2 ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là tiệm vàng liên tục đổi thưởng giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 30-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.