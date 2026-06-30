Hàng loạt siêu thị điện máy giảm giá tới 50% các sản phẩm tivi trong mùa World Cup

Mỗi mùa giải bóng đá World Cup đến, tivi (TV) không chỉ là thiết bị giải trí mà còn trở thành trung tâm của những buổi tụ họp gia đình và bạn bè. Một chiếc TV màn hình lớn không chỉ giúp người xem cảm nhận rõ hơn từng pha bóng, đường chuyền, cú sút, những khoảnh khắc ghi bàn đầy cảm xúc mà còn đưa mọi người đến gần nhau hơn. Nắm bắt 'thời điểm vàng' này, hàng loạt hãng điện tử và hệ thống bán lẻ đẩy mạnh doanh số TV, thậm chí tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, đảm bảo nguồn cung sẵn sàng tới người tiêu dùng.

Theo ghi nhận của PV, tại các siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội đang 'tung' hàng loạt các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu các sản phẩm TV nhằm kích cầu tiêu dùng. Khảo sát cho thấy, nhóm TV từ 55 inch trở lên đang là lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm nhất. Không chỉ phục vụ nhu cầu xem thể thao, các dòng Smart TV thế hệ mới còn đáp ứng xu hướng giải trí gia đình với độ phân giải 4K, công nghệ AI, khả năng kết nối đa dạng và kho nội dung phong phú.

Nhiều siêu thị điện máy đang tung chương trình ưu đãi dành cho các sản phẩm TV chào mùa World Cup.

Tại hệ thống siêu thị Media Mart đang đẩy mạnh chương trình "Siêu tiệc World Cup – TV to, giá TV nhỏ", đơn vị này đưa ra nhiều lựa chọn theo từng nhu cầu. Media Mart tập trung vào nhóm TV màn hình lớn từ 55 inch đến 85 inch với mức giảm giá lên tới 50%, trợ giá đổi cũ lấy mới đến 5 triệu đồng cùng nhiều chính sách hỗ trợ như trả góp 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí.

Nhiều nhân viên bán hàng cho biết, với nhóm TV 55 inch, khách hàng có thể lựa chọn Coex Android TV 4K 55inch 55UT7002X giá khuyến mại từ 7,99 triệu đồng; Samsung Smart TV 4K 55inch 55U8500 Crystal UHD giá từ 9,99 triệu đồng hoặc Samsung QLED TV 4K QA55Q65F Smart TV giá từ 10,99 triệu đồng…

Ở phân khúc 65 inch, nhiều sản phẩm đang được giảm giá hấp dẫn như Coex Google TV 4K 65 inch 65UT7002XG giá từ 9,99 triệu đồng; LG Smart TV AI 4K 65 inch giá từ 11,99 triệu đồng hay Samsung QLED TV 4K 65 inch giá từ 12,49 triệu đồng.

Đa dạng các mặt hàng TV được bày bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Đặc biệt, các dòng TV cỡ lớn 75 inch, 85 inch tiếp tục là tâm điểm của chương trình: Samsung Smart TV 4K 75inch 75U8500 Crystal UHD giá khuyến mại 16,99 triệu đồng; LG TV Nano 4K 75inch 75NU855BPSA AI UHD giá khuyến mại 17,99 triệu đồng; TV 85 inch 4K Google TV có giá khuyến mại 22,99 triệu đồng, giảm 42% so với giá niêm yết 39,99 triệu đồng...

Được biết, đây là nhóm sản phẩm phù hợp với phòng khách rộng, gia đình đông người hoặc khách hàng muốn nâng cấp trải nghiệm xem thể thao tại nhà.

Bên cạnh đó, Media Mart cũng giới thiệu thêm chương trình "Nâng đời TV to – Trợ giá đến 5 triệu". Tại đây, các sản phẩm màn hình lớn như Samsung QLED TV 4K 75inch QA75Q60F UHD Smart giảm 37% giá khuyến mại 18,99 triệu đồng; LG TV Nano 4K UHD AI 98 inch giảm 39% giá khuyến mại 38,99 triệu đồng….

Không chỉ đơn thuần là xem bóng đá, người tiêu dùng hiện nay còn có xu hướng đầu tư vào trải nghiệm giải trí tại gia với những chiếc Smart TV màn hình lớn, độ phân giải 4K, công nghệ AI cùng hệ thống âm thanh sống động. Chính vì vậy, các dòng TV từ 55 inch trở lên đang trở thành nhóm sản phẩm được quan tâm nhiều nhất trong mùa World Cup năm nay", anh N.T.N (nhân viên bán hàng tại hệ thống .

Đại diện hệ thống siêu thị điện máy Media Mart cho biết, World Cup luôn là một trong những mùa mua sắm đặc biệt của ngành điện máy. Media Mart đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, phối hợp với các thương hiệu lớn như Samsung, LG, Sony, Coex… để mang đến nhiều lựa chọn TV màn hình lớn cùng các chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp trải nghiệm giải trí trong mùa bóng đá năm nay.

Mặc dù có nhiều chương trình ữu đãi được áp dụng nhưng sức mua của thị trường không quá sôi động.

Bên cạnh đó, các siêu thị điện máy HC, Pico, Điện máy Xanh, Nguyễn Kim,… cũng tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá cho sản phẩm tivi từ 8-33% hoặc tặng kèm máy đo huyết áp, ghế mát-xa….

Nhằm kích cầu tiêu dùng không chỉ hệ thống siêu thị mới tổ chức giảm giá cho sản phẩm tivi mà doanh nghiệp sản xuất cũng trong tình trạng tương tự. Hãng Sony Việt Nam tổ chức ưu đãi lớn cho khách mua một số dòng tivi Sony BRAVIA, theo đó bên cạnh việc giảm giá đến 30%, Sony Việt Nam còn tặng thêm 1 năm bảo hành và các gói dịch vụ như FPT Play PREMIUM, VTV Cab ON Premium, TV360 Tiêu Chuẩn. Từ nay đến 31-7 Samsung Vina cũng thực hiện chương trình ưu đãi cho sản phẩm tivi như giảm 6% cho dòng OLED, 10% cho dòng QLED và còn tặng loa. Đồng thời, người dùng còn có thể tận hưởng đặc quyền giải trí không giới hạn với thư viện nội dung chuẩn 8K trong 12 tháng trên ứng dụng VieON,

Không chỉ các siêu thị điện máy mới giảm giá mà các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá giờ vàng, giao hàng tận nơi...

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang được các siêu thị điện máy áp dụng.

Dù vậy, theo các nhà bán lẻ, sức mua TV mùa World Cup chỉ tăng so với ngày thường chứ không được nhu kỳ vọng. Đại diện Điện Máy Xanh cho biết, bước vào mùa World Cup 2026, phân khúc TV tại hệ thống ghi nhận mức tăng trưởng ổn định ở mức 34%. Dù nhận định con số này cho thấy giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn có sức hút đặc biệt đối với người Việt, bằng chứng là so với giai đoạn đầu năm, sức mua ở thời điểm hiện tại đã có sự cải thiện rõ rệt, nhưng phía doanh nghiệp thừa nhận tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại so với kỳ vọng ban đầu.

Theo nhà bán lẻ điện máy này, chính các chương trình khuyến mãi giúp thu hút khách nhiều hơn. Xu hướng màn hình lớn chiếm ưu thế khi khách hàng chủ yếu tập trung lựa chọn các dòng TV có kích thước từ 55 inch, 65 inch cho đến 75 inch để tối ưu hóa trải nghiệm hình ảnh sống động tại gia.

Xu hướng TV màn hình lớn ngày càng chiếm ưu thế.

Tình hình này cũng diễn ra tương tự tại nhiều hệ thống khác. Nếu so với các mùa World Cup trước, thị trường TV có phần trầm lắng hơn. Thậm chí, nhiều nhà bán lẻ không tung quá nhiều chương trình, quà tặng, rút thăm trúng thưởng trúng ô tô, xe máy như các mùa World Cup trước.

Đại diện các nhà bán lẻ lý giải do một phần ngành hàng TV bước vào giai đoạn bão hòa, World Cúp chỉ khiến nhu cầu mua TV tăng hơn so với ngày thường. Một nguyên nhân khác đến từ việc giá bán TV đã tăng 10-20% trong năm nay do giá linh kiện đầu vào như chip xử lý, màn hình đều tăng. Vì vậy, dù các hãng có khuyến mãi nhưng nhìn chung, giá TV vẫn ở mức cao so với các năm trước. Trong khi đó, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, thay vì sắm TV, họ có thể xem qua điện thoại, xem cùng bạn bè hoặc đến các quán cà phê có trang bị màn hình lớn.