Trúng đấu giá 1.379 tỷ đồng, doanh nghiệp bất ngờ xin rút khỏi khu đất vàng giữa Hà Nội, mất hơn 135 tỷ đồng đặt cọc

Ngày 23/6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Duyên Hà (Công ty Duyên Hà), số 4 ngõ 41, phố Tương Mai, phường Tương Mai, TP Hà Nội đã có đơn xin rút, từ chối quyền sử dụng khu đất hơn 3.300m² tại số 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình) - nơi được quy hoạch xây dựng khách sạn 5 sao.

Sau đề nghị của doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã được công nhận trước đó.

Khu "đất vàng" tại số 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thành

Theo quy định, Công ty TNHH Duyên Hà sẽ không được hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 135 tỷ đồng khi tham gia đấu giá. Đối với số tiền sử dụng đất doanh nghiệp đã nộp, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài thiệt hại tài chính, doanh nghiệp còn có thể bị hạn chế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất từ 6 tháng đến 5 năm theo Điều 70 Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi năm 2024) đối với trường hợp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ dẫn đến hủy kết quả.

Trước đó, cuối năm 2025, khu đất 18 Cao Bá Quát được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án khách sạn 5 sao. Giá khởi điểm hơn 200 triệu đồng/m², tương đương tổng giá trị quyền sử dụng đất khoảng 679 tỷ đồng.

Kết quả đấu giá cho thấy Công ty Duyên Hà đã trả mức giá hơn 1.379 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần giá khởi điểm và trở thành đơn vị trúng đấu giá.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, dự án khách sạn 5 sao tại khu đất này có diện tích xây dựng hơn 2.600m², mật độ xây dựng khoảng 79%, cao từ 5-6 tầng với tổng diện tích sàn gần 16.000m². Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất theo quy định.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Duyên Hà được thành lập từ ngày 1/11/1993, hiện đặt trụ sở tại phường Tương Mai, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Phạm Văn Duyên (kiêm Tổng Giám đốc).

Lĩnh vực kinh doanh được đăng ký ban đầu của Công ty Duyên Hà là các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thanh toán, tín dụng, trong đó bao gồm đại lý đổi ngoại tệ và hoạt động nhận, chi trả ngoại tệ trực tiếp. Tuy nhiên, danh mục hoạt động của doanh nghiệp khá rộng với 61 ngành nghề đăng ký bổ sung.

Trong đó có nhiều lĩnh vực liên quan đến xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất điện, xây dựng công trình giao thông, kinh doanh lưu trú và một số hoạt động dịch vụ khác.

Trên website giới thiệu, Duyên Hà cho biết doanh nghiệp có xuất phát điểm từ lĩnh vực xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hệ thống đường dây tải điện và trạm biến áp với cấp điện áp lên tới 500 kV. Sau quá trình phát triển, công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, nổi bật là đầu tư nhà máy xi măng tại Ninh Bình.

Dấu ấn lớn nhất trong hoạt động sản xuất của Duyên Hà là Nhà máy Xi măng Duyên Hà tại Ninh Bình. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 45 ha khu vực nhà máy và hơn 310 ha vùng nguyên liệu, với tổng vốn đầu tư trên 200 triệu USD.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với thiết bị nhập khẩu từ Đức, áp dụng công nghệ lò quay theo phương pháp khô. Dây chuyền đầu tiên đi vào hoạt động vào cuối năm 2007, sau đó dây chuyền thứ hai hoàn thành vào đầu năm 2010, nâng tổng công suất thiết kế lên khoảng 3 triệu tấn xi măng mỗi năm.