Chiều 23-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 144 triệu đồng/lượng, bán ra 147 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ghi nhận mức giảm tương tự, còn 143,9 triệu đồng/lượng mua vào, 146,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn mất tổng cộng 1,7 triệu đồng.

Giá vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối nay (giờ Việt Nam) đang được giao dịch ở mức 4.130 USD/ounce, giảm tiếp so với buổi sáng và mất tổng cộng khoảng 62 USD/ounce so với phiên trước.

Cuối ngày 23-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục rớt mạnh

Kim loại quý chưa ngừng đà lao dốc trong bối cảnh đồng USD đi lên mạnh mẽ. Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch lên tới 101,17 điểm, mức cao nhất trong hơn 1 năm qua.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, giá vàng có khả năng chịu áp lực trong trung hạn khi xung đột giữa Mỹ và Iran giảm leo thang nhưng xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lại gây tác động tiêu cực. Bởi thay vì tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất, diễn biến hiện tại cho thấy FED có thể tăng lãi suất từ nay tới cuối năm. Lãi suất tăng, đồng USD mạnh lên sẽ gây áp lực giảm giá vàng.

Ở chiều ngược lại, nhiều dự báo cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong trung dài hạn.

Trong phân tích mới nhất, các chuyên gia tại ngân hàng Bank of America (Mỹ) cho rằng dù vàng khó đạt mức giá 6.000 USD/ounce như dự báo trước đó của tổ chức này nhưng triển vọng tăng giá trong trung dài hạn vẫn còn. Theo đó, việc đạt được mục tiêu 6.000 USD/ounce hiện tại có vẻ khó khả thi. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô hiện tại của Mỹ như thâm hụt ngân sách cao, cho thấy vàng vẫn còn tiềm năng tăng giá trở lại trong dài hạn.