Chốt giá vàng hôm nay ngày 29/6 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 29/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 29/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 148 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 29/6, giá vàng trong nước ngày 29/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 29/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 29/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 29/6, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/6, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 29/6, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145 –148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143,5 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 29/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 29/6 giảm với giá vàng giao ngay giảm 42 USD/ounce, xuống mức 4.038 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.103 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới quay đầu giảm giá trong phiên giao dịch đầu tuần, giữ vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát giá vàng tuần này cho thấy tâm lý bi quan đang bao trùm Phố Wall. Trong số 18 nhà phân tích tại Phố Wall tham gia khảo sát, có tới 44% (8 người) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục sụt giảm trong tuần này; 28% (5 người) kỳ vọng giá tăng và 28% (5 người) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Tương tự, cuộc thăm dò trực tuyến với 238 nhà đầu tư cá nhân cũng cho kết quả khá ảm đạm. Có đến 46% (109 người) lo ngại giá vàng sẽ rớt xuống mức thấp hơn vào tuần này; 37% (89 nhà giao dịch) giữ tâm lý lạc quan và 17% (40 người) cho rằng kim loại quý sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Dù giá vàng thế giới đang chìm trong sắc đỏ và liên tục đánh mất những vùng giá quan trọng, một số chuyên gia Phố Wall nhận định nhịp điều chỉnh sâu này có thể là cơ hội "bắt đáy" hiếm có trước khi kim loại quý bước vào chu kỳ tăng dài hạn.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.038 USD/ounce (tương đương khoảng 128,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 29/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 29/6, giá vàng ngày 30/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.