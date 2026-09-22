Chốt giá vàng hôm nay ngày 22/9 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 22/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 22/9 giảm giá vàng miếng xuống mức 144,9 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 22/9, giá vàng trong nước ngày 22/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 22/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 22/9, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 22/9, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 142 –146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/9 tiếp tục giảm với giá vàng giao ngay giảm 23 USD/ounce, xuống mức 4.335 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.384 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, duy trì vùng mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá vàng vẫn giữ trên ngưỡng 4.300 USD/ounce đã cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Lãi suất cao hơn là yếu tố gây bất lợi tự nhiên đối với giá vàng, bởi làm tăng chi phí cơ hội đối với các nhà đầu tư nắm giữ vàng. Tuy nhiên, bất chấp yếu tố này, giá vàng vẫn dao động trong một biên độ hẹp kể từ quyết định của Fed vào tuần trước, một phần nhờ nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Hiện thị trường vàng thế giới chịu tác động đồng thời từ hai chiều: rủi ro thương mại Mỹ - Trung giảm bớt và căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran, các lệnh trừng phạt Nga và các cuộc đàm phán an ninh vẫn kéo dài.

Theo các nhà phân tích, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng vẫn còn, nhưng lợi suất cao là yếu tố chính hạn chế khả năng giá vàng bứt phá rõ ràng lên trên các mức đỉnh gần đây.

Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.335 USD/ounce (tương đương khoảng 137,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 22/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 7,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 22/9, giá vàng ngày 23/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.