Lời khuyên cho người có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng

Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng

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Theo An ninh tiền tệ, gửi tiết kiệm kỳ hạn dài thường được nhiều người lựa chọn khi có một khoản tiền nhàn rỗi và chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian tới. So với kỳ hạn ngắn, các khoản tiền gửi 12 tháng trở lên thường có mức lãi suất niêm yết hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, trước khi "khóa" tiền trong 1 năm, người gửi nên cân nhắc một số yếu tố thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất.

Đầu tiên, cần xác định khoản tiền đó có thực sự nhàn rỗi trong ít nhất 12 tháng hay không.

Đây là điều nhiều người dễ bỏ qua. Một khoản tiền hiện tại chưa có kế hoạch sử dụng không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ không cần đến trong vài tháng tới.

Các khoản chi lớn như mua nhà, mua xe, học tập, chữa sửa nhà hoặc những nhu cầu phát sinh bất ngờ đều có thể khiến người gửi cần sử dụng tiền trước ngày đáo hạn.

Trong trường hợp phải rút trước hạn, khoản tiền gửi có thể không còn được hưởng mức lãi suất ban đầu cho toàn bộ thời gian gửi, tùy theo quy định và sản phẩm tiền gửi của từng ngân hàng.

Vì vậy, thay vì dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một sổ kỳ hạn dài, người gửi có thể cân nhắc chia khoản tiền thành nhiều phần.

Có 1 tỷ nên gửi tiết kiệm thế nào để tránh rủi ro?

Theo Tạp chí Thế giới tiếp thị, với khoản tiền lớn, điều đầu tiên cần làm là chia nhỏ tiền gửi thay vì mở một sổ duy nhất cho toàn bộ số tiền. Cách này giúp bạn chủ động hơn nếu phát sinh nhu cầu sử dụng tiền trước hạn.

Chẳng hạn, với 1 tỷ đồng, bạn có thể chia thành 3-4 sổ tiết kiệm với các hạn mức và kỳ hạn khác nhau. Khi cần tiền, bạn chỉ phải tất toán 1 cuốn sổ tiết kiệm, trong khi các khoản còn lại vẫn tiếp tục hưởng lãi theo kỳ hạn ban đầu. Đây là điểm rất đáng lưu ý bởi nếu rút trước hạn toàn bộ một khoản tiền lớn, phần lãi nhận được có thể bị ảnh hưởng đáng kể tùy theo quy định của ngân hàng và sản phẩm tiền gửi.

Việc chia tiền làm nhiều sổ tiết kiệm cũng tạo ra nhiều lựa chọn khi đáo hạn. Người gửi có thể quyết định tái tục một phần, chuyển một phần sang kỳ hạn khác hoặc giữ lại tiền mặt mà không phải động đến toàn bộ khoản tiết kiệm.

Nếu có 1 tỷ đồng, không nhất thiết phải chọn giữa gửi 6 tháng hay 12 tháng cho toàn bộ số tiền. Một cách linh hoạt hơn là xây dựng "thang kỳ hạn", nghĩa là chia tiền thành nhiều phần và gửi ở các kỳ hạn khác nhau.

Ví dụ, 1 tỷ đồng có thể được phân bổ thành 300 triệu đồng kỳ hạn 3-6 tháng, 300 triệu đồng kỳ hạn 6-9 tháng và 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng. Khi đó, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, bạn lại có một khoản đáo hạn, như vậy vừa duy trì được một phần tiền ở kỳ hạn dài để hưởng mức lãi suất tốt hơn, vừa không bị khóa toàn bộ dòng tiền trong 12 tháng.

Cách này đặc biệt phù hợp với người chưa xác định chính xác thời điểm sẽ sử dụng tiền. Thay vì phải lựa chọn giữa "lãi suất cao nhưng kém linh hoạt" và "linh hoạt nhưng lãi thấp hơn", bạn có thể phân bổ cả hai trong cùng một danh mục.

Quan trọng hơn, thang kỳ hạn giúp giảm rủi ro phải gửi lại toàn bộ số tiền tại một thời điểm. Nếu lãi suất thị trường thay đổi, bạn vẫn có những khoản lần lượt đáo hạn để điều chỉnh chiến lược.

Với khoản tiền gửi lớn, người gửi cũng nên có kế hoạch riêng cho phần tiền lãi. Không ít người có xu hướng đến ngày đáo hạn sẽ cộng cả tiền gốc và lãi rồi tiếp tục gửi lại toàn bộ. Cách này đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng tối ưu.

Nếu mục tiêu ban đầu là tích lũy dài hạn, việc nhập lãi vào gốc và tái tục có thể giúp số tiền gửi tăng dần theo thời gian. Nhưng nếu bạn có những khoản chi lớn trong năm, tiền lãi có thể được tách ra để phục vụ các mục tiêu như bảo hiểm, học tập, du lịch, chăm sóc sức khỏe hoặc một khoản dự phòng riêng.

Một cách khác là sử dụng tiền lãi như một "dòng tiền định kỳ". Chẳng hạn, bạn có thể xác định trước phần lãi hàng năm sẽ được dùng cho một số mục tiêu cụ thể, từ đó lên kế hoạch tài chính trong khi vẫn bảo toàn được phần tiền gốc.

Suy cho cùng, với khoản tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, gửi tiết kiệm hiệu quả không nằm ở việc tìm được một mức lãi suất cao nhất tại một thời điểm. Điều quan trọng hơn là chia tiền hợp lý, phân bổ nhiều kỳ hạn, duy trì một phần thanh khoản và có kế hoạch rõ ràng cho cả tiền gốc lẫn tiền lãi.

Lời khuyên cho người có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng

Về nguyên tắc, tiền gửi kỳ hạn càng dài càng phù hợp với những khoản tiền mà người gửi xác định chưa cần sử dụng trong thời gian tương ứng. Vì vậy, thay vì chạy theo kỳ hạn có lãi suất cao nhất, người gửi nên lựa chọn kỳ hạn dựa trên kế hoạch sử dụng tiền của mình. Với những khoản tiền thực sự chưa cần đến trong thời gian dài, kỳ hạn 12 tháng trở lên có thể là một lựa chọn; trong khi các khoản có khả năng phát sinh nhu cầu sử dụng nên được phân bổ linh hoạt hơn.