Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/10 nằm yên nghe ngóng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 8/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 8/10 giữ giá vàng miếng ở mức 143 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 8/10, giá vàng trong nước ngày 8/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 8/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 8/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 8/10, chủ yếu giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 7/10, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139 –143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,6 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 8/10 tăng với giá vàng giao ngay tăng 10 USD/ounce, lên mức 4.128 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.113 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, giữ gần mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới có dấu hiệu tăng giá trở lại trong bối cảnh căng thẳng mới tại eo biển Hormuz khiến rủi ro lạm phát gia tăng và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa quan trọng. Các chuyên gia phân tích của ANZ nhận định trong một báo cáo rằng, hoạt động mua vàng mạnh của các ngân hàng trung ương đã giúp hạn chế đà giảm giá của vàng, ngay cả khi lợi suất trái phiếu cao hơn và đồng USD mạnh lên gây áp lực lên nhu cầu đầu tư.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.128 USD/ounce (tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 8/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 8/10, giá vàng ngày 9/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.