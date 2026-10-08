Rau gia vị đắt ngang thịt do mưa kéo dài

Khảo sát tại các chợ Xóm Mới, Thạch Đà, Phạm Văn Bạch, Phạm Văn Hai và một số điểm bán rau tại TP HCM cho thấy, ngò rí từ 80.000-90.000 đồng một kg tuần trước đã lên 120.000-150.000 đồng, tùy loại. Thì là tăng khoảng 30%, lên 150.000 đồng một kg.

Vì giá cao nên không phải sạp nào cũng nhập hàng. Chị Hồng, tiểu thương tại phường An Hội Tây, cho biết đi qua khoảng năm sạp bán rau mới có một nơi bán ngò rí và thì là. Người mua lẻ cũng phải mua ít nhất 5.000-10.000 đồng, thay vì 1.000-2.000 đồng như trước.

Với mức 120.000-150.000 đồng một kg, ngò và thì là đã ngang giá nhiều loại thịt. Thịt heo hiện 90.000-140.000 đồng một kg, sườn non và ba chỉ 150.000-180.000 đồng; gà công nghiệp 90.000-100.000 đồng, gà ta 100.000-130.000 đồng.

Hành lá, tía tô, húng quế cũng lên 70.000-90.000 đồng một kg, tăng khoảng 10% so với tuần trước và cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ rau gia vị, nhiều loại rau ăn lá cũng tăng mạnh. Xà lách hiện ở mức 60.000-80.000 đồng một kg, gấp đôi khoảng một tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Mùng tơi, cải xanh, bó xôi, súp lơ tăng 30-50% so với tháng trước.

Bà Hằng, tiểu thương tại chợ Xóm Mới, cho biết giá rau về chợ duy trì ở mức cao do thời tiết bất lợi. Theo bà, rau ăn lá và rau gia vị tăng mạnh nhất vì dễ dập, hư hỏng khi gặp mưa. Riêng ngò rí, bà đã không nhập cả tuần vì giá cao, trong khi loại này nhanh héo và thối nếu bị úng nước.

Ngò rí, hành chỉ được bán tại một sạp rau ở chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông (TP HCM) sáng 8/10. Ảnh: Thi Hà

Tình trạng thiếu rau tại thị trường bán lẻ sau nhiều ngày mưa kéo dài tại các vùng trồng.

Ông Hoàng Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Hải Nông (Củ Chi cũ), cho biết sản lượng của HTX hiện giảm 50-60%, chỉ còn khoảng 40% so với bình thường. Những ruộng thấp bị ngập, còn ruộng cao cũng bị úng chân, nghẹt rễ khiến rau chậm phát triển hoặc chết.

"Trước đây một luống rau có thể thu được 70-80 kg, nay có khi chỉ còn 10-20 kg", ông Hải nói.

Hải Nông trước đây cung ứng 3-4 tấn rau mỗi ngày, nay chỉ còn khoảng 2 tấn. Do đã ký đơn hàng với doanh nghiệp và siêu thị, HTX phải mua thêm từ nguồn khác để bù lượng thiếu.

Rau ăn lá cũng là mặt hàng có mức tăng giá khá cao. Ảnh: Thi Hà

Theo ông Hải, giá bán tăng không bù được phần sản lượng mất đi. HTX vừa không đủ hàng tự sản xuất, vừa phải mua ngoài với giá cao nên có thời điểm chịu lỗ khoảng 50%.

"Giá thị trường cao nhưng mình đâu có sản lượng để bán. Vừa phải mua hàng ngoài với giá cao, vừa phải đảm bảo đơn hàng nên vẫn bị lỗ", ông nói.

Tại vùng trồng, giá rau cũng tăng cao, với cải xanh 45.000-50.000 đồng một kg, cải ngọt 30.000-35.000 đồng, xà lách tới 60.000 đồng, ngò 65.000-70.000 đồng và húng quế 42.000-50.000 đồng.

Nguồn cung hụt từ vùng trồng cũng thể hiện qua lượng hàng về Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức.

Đại diện chợ cho biết, thời tiết thất thường khiến nguồn cung nhiều mặt hàng giảm, trong khi sức mua với bầu, bí ngòi, bông cải xanh, cải bó xôi, củ cải trắng tăng trong đêm. Giá các mặt hàng này vì vậy tăng 2.000-10.000 đồng một kg.

Tuy nhiên, không phải tất cả rau củ đều tăng. Bí đỏ, dưa leo, su su giảm 1.000-5.000 đồng một kg do sức mua yếu, hàng tồn nhiều. Lượng hàng về những tháng trước bình quân hơn 3.000 tấn, vài ngày gần đây chỉ 2.400-2.500 tấn.