Chuyên gia lạc quan về triển vọng giá vàng tuần tới

Tuần qua tiếp tục là một tuần biến động của thị trường kim loại quý, xoay quanh quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Kim loại quý này chịu áp lực trong những phiên đầu tuần khi các nhà giao dịch tính đến rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng và căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và Fed tăng lãi suất.

Áp lực bán tăng mạnh trong suốt thứ Hai và thứ Ba, với giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, gần 4.279 USD/ounce. Vào giữa tuần, kim loại quý nỗ lực ổn định trở lại nhưng nhanh chóng bị đẩy ngược trở lại sau quyết định tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed, cùng với dự báo thêm 1 tuần tăng lãi suất nữa trong năm nay. Vàng giao ngay đã giảm trở lại sau thông báo và tiếp tục thiết lập mức thấp nhất mới trong tuần ở mức gần 4.262 USD/ounce vào chiều thứ Tư.

Vào thứ Năm, khi giá dầu thô giảm, đồng đô la Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc, các nhà đầu tư đã giảm bớt áp lực và vàng lấy lại đà tăng vào thứ Sáu, có thời điểm vượt 4.400 USD/ounce. Chốt tuần, vàng giao ngay giao dịch lần cuối quanh 4.377 USD/ounce, tăng gần 30 USD so với chốt tuần liền trước và chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp trước đó.

Vàng đã tăng giá trở lại bất chấp xu hướng lãi suất tăng

Trong nước, vàng SJC chốt tuần tại 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng sau 1 tuần giao dịch.

Sau tuần phục hồi, tâm lý lạc quan đã chiếm tuyệt đối đối với các chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News khi dự báo về giá vàng tuần tới. Cụ thể, trong số 16 nhà phân tích đã tham gia khảo sát thì toàn bộ 16 người, tương đương 100% dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Theo các chuyên gia, việc người mua trở lại trên thị trường vàng ngay cả khi Fed tăng lãi suất và đưa ra lập trường cứng rắn là một diễn biến ấn tượng, khẳng định sức hấp dẫn của thị trường kim loại quý. Do đó, không có lý do gì có thể ngăn cản đà tăng của giá vàng trong tuần tới.

Hơn nữa, những động thái can thiệp gần đây của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy thị trường trái phiếu Mỹ đang gặp trục trặc, cùng với lạm phát dai dẳng, đây là những điều kiện thuận lợi cho vàng.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 220 phiếu bầu, với 127 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 58%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 52 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 41 nhà đầu tư còn lại, chiếm 19% tổng số, dự kiến ​​giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.