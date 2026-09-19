Giá vàng sẽ tăng mạnh?

Giá vàng, dầu thô, đồng USD tăng

Theo ông Suan Teck Kin - Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore - cho biết, quyết định nâng lãi suất lên 4% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhìn chung không gây bất ngờ, do đã nằm trong kỳ vọng của thị trường và được định giá từ trước.

Điều quan trọng là thông điệp mà Fed phát đi. Lạm phát vẫn duy trì ở mức cao và các dự báo của Fed cho thấy mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore.

Trong bối cảnh đó, UOB kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục có thêm hai đợt tăng lãi suất trong thời gian tới, một vào tháng 12 và một vào đầu năm 2027. Thông điệp rất rõ ràng, môi trường lãi suất cao nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn so với kỳ vọng trước đây của thị trường.

Sau quyết định của Fed, đồng USD đã có phiên tăng mạnh nhất trong vòng 3 tháng, phục hồi một phần mức giảm đã tích lũy trong 2 năm gần đây. Động lực chính đến từ việc lãi suất được nâng lên cao hơn cùng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Đối với vàng, giá kim loại quý này đã giảm trong phản ứng ban đầu của thị trường do lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi. Dù vậy, triển vọng tích cực của vàng vẫn không thay đổi.

UOB tiếp tục dự báo giá vàng sẽ duy trì xu hướng tăng trong năm tới. Dự báo giá vàng đạt 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2026, 5.100 USD/ounce vào quý II/2027, 5.400 USD/ounce vào quý III/2027.

Đối với dầu Brent, UOB cho rằng rủi ro tăng giá tồn tại trong ngắn hạn nhưng giá có xu hướng quay về mức cân bằng sau đó, bởi phần lớn mức tăng hiện nay đến từ rủi ro nguồn cung thay vì nhu cầu. UOB dự báo dầu Brent đạt khoảng 90 USD/thùng vào cuối năm 2026, giảm về quanh 80 USD/thùng trong quý II và quý III/2027.

Áp lực có thể kiểm soát được

Ông Suan Teck Kin cho biết thêm, đối với Việt Nam, tác động từ việc Fed tăng lãi suất không nằm quá nhiều ở mức tăng 0,25 hay 0,5 điểm phần trăm mà chủ yếu được truyền dẫn thông qua 3 kênh, gồm đồng USD, phần bù lợi suất trên trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu.

UOB vẫn dự báo GDP Việt Nam có thể tăng khoảng 8,5% trong năm nay.

Có thể chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ bị thu hẹp, gây áp lực lên tỷ giá VNĐ, làm tăng chi phí huy động vốn bằng USD của các ngân hàng và doanh nghiệp, đồng thời có thể khiến một phần dòng vốn đầu tư gián tiếp rút khỏi thị trường đúng vào thời điểm Việt Nam được đưa vào các chỉ số của FTSE.

“Theo quan điểm của tôi, đây là những áp lực có thể kiểm soát được chứ chưa đến mức gây mất ổn định vĩ mô. Việt Nam vẫn sở hữu một số “tấm đệm” quan trọng để hấp thụ các cú sốc bên ngoài, bao gồm dòng vốn FDI ổn định nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và chiến lược FDI 2.0, nền tảng cán cân đối ngoại tương đối vững chắc, cùng với dự trữ ngoại hối ở mức phù hợp”, ông Suan Teck Kin nói.

Quyết định của Fed trong tháng 9 được kỳ vọng sẽ củng cố lập trường chính sách hiện tại của Ngân hàng Nhà nước, với lãi suất điều hành nhiều khả năng tiếp tục được giữ quanh mức 4,5% trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước có thể đẩy mạnh các biện pháp can thiệp trên thị trường ngoại hối nhằm duy trì sự ổn định của tỷ giá VNĐ.

Đối với tăng trưởng kinh tế, tác động từ quyết định của Fed được đánh giá là tương đối hạn chế, UOB vẫn dự báo GDP Việt Nam có thể tăng khoảng 8,5% trong năm nay. Tuy nhiên, lạm phát mới là yếu tố cần theo dõi chặt chẽ hơn.