Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết bao nhiêu khi thế giới giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC vẫn duy trì mức niêm yết vào cuối phiên hôm qua

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (8/10), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức niêm yết vào cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giữ nguyên mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,1-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong nước, phiên giao dịch ngày 7/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h49 ngày 8/10 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu hiển thị trên Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.109,7 USD/ounce (mua vào) và 4.111,7 USD/ounce (bán ra).

Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới ghi nhận biến động mạnh. Từ vùng 4.140-4.145 USD/ounce, giá vàng liên tục đi xuống, có thời điểm lao dốc về gần 4.066 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 80 USD/ounce.

Đáng chú ý, áp lực bán gia tăng mạnh vào khoảng 8h-9h khi giá vàng bất ngờ giảm sâu chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lực mua sau đó xuất hiện, giúp kim loại quý nhanh chóng hồi phục lên vùng 4.100 USD/ounce.