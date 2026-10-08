Nam shipper phát hiện thỏi vàng nặng 2 kg nằm sát lề đường khi đang giao hàng

Kích thước và giá trị khổng lồ của thỏi vàng bị rơi trên phố ở Thâm Quyến khiến cư dân mạng bàng hoàng. Ảnh: HK01

Thông tin trên Tạp chí Người quan sát, khoảng 16h30 ngày 13/9/2025, một nam shipper tại Thâm Quyến (Trung Quốc) phát hiện thỏi vàng nặng 2.267,83 gram (hơn 2kg) trên đường.

Sự việc xảy ra tại khu vực Shuibei, quận Luohu, Thâm Quyến. Nam shipper họ Xie đang giao hàng trên đường thì phát hiện một khối kim loại lớn nằm bên đường. Nhận thấy đây có thể là tài sản giá trị cao, anh đã mang thỏi vàng đến giao cho sĩ quan cảnh sát Hou Guodong đang làm nhiệm vụ gần đó.

Trên thỏi vàng ghi rõ trọng lượng 2.267,83 gram. Theo Shenzhen Daily, giá trị của thỏi vàng được ước tính khoảng 1,88 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng). Nam shipper đã lập tức trình báo và giao nộp thỏi vàng cho cảnh sát

Nam shipper được khen thưởng vì lòng trung thực khi trả lại thỏi vàng

Thỏi vàng được nam shipper giao nộp cho cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip do cư dân mạng Trung Quốc quay được.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, sau khi tiếp nhận tài sản, cảnh sát nhanh chóng báo cáo trung tâm chỉ huy và tiến hành xác minh. Lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh trong khu vực, đồng thời phát thông báo tìm chủ nhân qua loa phát thanh tại các tuyến phố và khu vực giao dịch vàng.

Vài giờ sau, một người đàn ông tìm đến cơ quan chức năng và trình bày mình là chủ nhân thỏi vàng. Người này cung cấp giấy tờ tùy thân cùng hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch mua vàng.

Cảnh sát tiếp tục đối chiếu thông tin trên chứng từ với trọng lượng thực tế của thỏi vàng và hình ảnh camera ghi lại quá trình tài sản bị đánh rơi. Kết quả xác minh cho thấy thỏi vàng đúng với tài sản người đàn ông khai báo. Theo lời người này, thỏi vàng bị rơi trong lúc ông di chuyển qua khu vực Shuibei.

Sau khi nhận lại tài sản, người đàn ông đề nghị tặng nam shipper 1.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng) để cảm ơn. Tuy nhiên, anh Xie từ chối nhận khoản tiền này. Nam shipper cho biết thỏi vàng rất nặng. Khi nhặt được, anh nghĩ người đánh mất tài sản chắc chắn đang lo lắng nên quyết định giao cho cảnh sát để tìm chủ nhân.

Xie là người Chao Shan, tỉnh Quảng Đông và mới làm công việc giao hàng tại Thâm Quyến. Quản lý của anh cho biết dù mới vào nghề, Xie có trách nhiệm trong công việc và thường hoàn thành các đơn giao đúng thời gian. Công ty dự kiến khen thưởng hành động của nam shipper.

Shuibei là khu vực tập trung ngành vàng bạc đá quý quy mô lớn tại Thâm Quyến. Nơi đây quy tụ nhiều doanh nghiệp, cơ sở chế tác và thương hiệu trong ngành kim hoàn. Theo các số liệu được công bố, khoảng 70-80% giao dịch vàng và trang sức tại Trung Quốc có liên quan đến khu vực này.