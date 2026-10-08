Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

Trước lo ngại của người tiêu dùng về quy định giá điện sinh hoạt áp dụng trong khung giờ cao điểm mới (từ 17h30 - 23h30), theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, tại Họp báo thường kỳ quý III của Bộ Công Thương chiều 7/10, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) một lần nữa khẳng định, quy định mới về giá điện các khung giờ hiện chỉ áp dụng cho khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh lớn, chưa áp dụng đối với điện sinh hoạt hộ gia đình.

“Giá điện sinh hoạt hiện vẫn thực hiện theo biểu giá bậc thang quy định tại Quyết định 14 của Thủ tướng Chính phủ, nên không làm tăng hóa đơn tiền điện sinh hoạt của người dân trong những khung giờ này”, ông Hùng nêu rõ.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) làm rõ quy định về giá điện sinh hoạt

Đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2027

Trao đổi với báo chí về công tác đảm bảo cung ứng điện, khi nhiều lưu vực sông đối mặt nguy cơ thiếu hụt nước từ 5% - 40%, dẫn tới nguy cơ thiếu điện miền Bắc năm 2027 và các năm tiếp theo, ông Hùng cho biết, Bộ đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO) và các đơn vị vận hành 6 giải pháp căn cơ.

Đó là theo dõi sát sao diễn biến thủy văn, xây dựng linh hoạt các kịch bản vận hành hệ thống điện; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các tuyến truyền tải và tổ máy phát điện, không để xảy ra sự cố trong mùa khô. Đặc biệt, điều tiết linh hoạt các hồ chứa thủy điện đa mục tiêu, tích nước sớm dự phòng cho mùa khô, cũng như đảm bảo đủ nguồn cung nhiên liệu than, khí, dầu cho sản xuất điện.

“Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng đôn đốc tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm. Đồng thười đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện (DSM)”, ông Hùng thông tin.

Đưa ra những giải pháp khắc phục chậm tiến độ các dự án tăng công suất nguồn và lưới điện, ông Hùng cho biết trong Quy hoạch Điện VIII, cơ cấu nguồn và lưới điện đã được tính toán đủ đáp ứng nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua một số dự án nguồn và lưới điện bị chậm tiến độ do vướng mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng tại các địa phương, cơ chế giá điện và đàm phán hợp đồng PPA. Trước bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Giải pháp thứ nhất là khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10 này, thể chế hóa các cơ chế đột phá tháo gỡ vướng mắc đầu tư nguồn và lưới điện.

Giải pháp thứ hai là gắn trách nhiệm cụ thể của chính quyền địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, cấp chủ trương đầu tư và giao đất cho dự án điện. Giải pháp thứ ba là đổi mới cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân và nước ngoài vào các dự án nguồn điện nền và hạ tầng truyền tải.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) làm rõ quy định về trạm sạc xe điện

Xe điện dùng chung trạm sạc, trụ sạc tránh lãng phí hạ tầng

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 61 kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Đây được xem là bộ hành lang pháp lý kỹ thuật đồng bộ đầu tiên ở cấp quốc gia, giải quyết triệt để nút thắt hạ tầng sạc - yếu tố quyết định tốc độ chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý trong QCVN 32 nằm ở quy định bắt buộc về khả năng tương thích và "dùng chung" cổng sạc. Theo đó, mọi trạm sạc khi đi vào vận hành phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ đa dạng dòng xe từ các hãng sản xuất khác nhau, miễn là đáp ứng chung chế độ sạc và chuẩn kết nối.

Giải thích về quy định bắt buộc về khả năng tương thích và "dùng chung" cổng sạc xe điện, tại họp báo, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, Thông tư 61 ban hành quy chuẩn kỹ thuật trạm sạc nhằm chuẩn hóa kết nối giao tiếp và an toàn điện, khuyến khích tính dùng chung để tránh lãng phí hạ tầng xã hội. Đối với các trạm sạc đã đầu tư, quy định áp dụng theo lộ trình chuyển đổi kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu hay cạnh tranh bình đẳng của doanh nghiệp.

Làm rõ lý do vì sao trạm sạc tại các tầng hầm chung cư lại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 61, khiến người dân lo ngại về an toàn cháy nổ tại chung cư, ông Quân cho biết, Thông tư của Bộ Công Thương tập trung vào quy chuẩn kỹ thuật thiết bị sạc và an toàn điện. Việc lắp đặt trạm sạc trong tầng hầm chung cư liên quan trực tiếp đến quy chuẩn PCCC và quản lý vận hành nhà chung cư (thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Xây dựng và Bộ Công An).

“Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Công An ban hành hướng dẫn liên ngành đảm bảo an toàn PCCC tuyệt đối cho người dân khi sạc xe điện tại tầng hầm”, ông Quân thông tin thêm.