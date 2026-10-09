Từng “đốt tiền” cho cây dược liệu, nông dân Lạng Sơn này bất ngờ đổi đời nhờ 2 loại cây gì trồng trên đồi cao?

Gian nan hành trình lập nghiệp, từ cây dược liệu đến 2 loại cây mới

Từng nếm thất bại khi chạy theo những cơn “sốt” cây dược liệu trên thị trường, nay hội viên nông dân Hoàng Quang Trung, ở xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đã gây dựng được hơn 3 ha vườn ươm, trồng trám đen ghép và cây sở chè, mang lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm.

Hội viên nông dân Hoàng Quang Trung bên những cây trám đen ghép đạt chuẩn. Ảnh: Hoàng Tính

Hành trình phát triển kinh tế trên quê hương của ông Trung bắt đầu từ năm 2019. Thời điểm đó, thấy nhiều nơi rộ lên phong trào trồng cây dược liệu với kỳ vọng thu nhập cao, ông mạnh dạn cải tạo đất đồi, dồn vốn thử nghiệm các loại cây như cát sâm, sa nhân, sâm bố chính...

Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm thực tế, cùng với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng không phù hợp, các loại cây dược liệu ông trồng lần lượt thất bại.

Không gục ngã, ông Trung quyết tâm tìm hướng đi mới. Với quan điểm muốn thành công phải hiểu đất, hiểu cây, ông lặn lội vào tỉnh Nghệ An học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình trồng cây lâm nghiệp hiệu quả.

Chuyến đi thực tế đã mở ra bước ngoặt. Nhận thấy cây sở chè và trám ghép có nhiều ưu điểm, vừa chịu được rét đậm, rét hại, vừa phù hợp với thổ nhưỡng đất đồi Lạng Sơn, ông Trung quyết định mua cây giống về trồng thử nghiệm.

Nước cờ táo bạo mang lại doanh thu tỷ đồng

Sau khi xác định được hướng đi, ông Trung bắt tay cải tạo toàn bộ 3 ha đất đồi rừng của gia đình, quy hoạch thành vườn ươm và khu trồng xen canh hai loại cây chủ lực là trám ghép và sở chè.

Từ năm thứ 5 trở đi, mỗi cây trám ghép có thể đạt năng suất từ 5 đến 10 kg quả; Khi cây đạt độ tuổi từ 10 đến 15 năm, sản lượng sẽ tăng lên 10 đến 20 kg mỗi cây. Ảnh: Hoàng Tính

Để rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, ông áp dụng kỹ thuật ghép cành cho cây trám. Nếu cây trám thực sinh truyền thống phải mất từ 8 đến 10 năm mới bắt đầu cho quả thì cây trám ghép trong vườn của ông chỉ sau 3 đến 4 năm đã bắt đầu đơm hoa, kết trái.

Hiện mỗi năm, vườn ươm của gia đình ông Trung cung cấp ra thị trường từ 5.000 đến 7.000 cây trám đen ghép đạt chuẩn, với giá bán dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng/cây.

Nhờ cây giống sinh trưởng khỏe, sai quả và có chất lượng đồng đều, đến nay hơn 35.000 cây giống trám ghép từ vườn ươm ở Lộc Bình đã được nông dân tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng… tìm mua.

Bên cạnh trám ghép, cây sở chè cũng cho hiệu quả kinh tế trên vùng đất dốc. Trong hơn 5 năm qua, ông Trung đã xuất bán ra thị trường khoảng 700.000 cây giống sở chè.

Không chỉ ươm và bán cây giống, ông Trung còn trực tiếp trồng 500 cây trám ghép và 2.000 cây sở chè để thu hoạch quả thương phẩm.

Năm 2025 gia đình ông Trung đã thu hoạch được 8 tấn quả sở chè với giá 8.000 - 10.000 đồng mỗi kg đã mang về trên 60 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Tính

Nhờ kết hợp sản xuất cây giống với trồng cây lấy quả, mô hình của gia đình ông Trung mang lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm.

Nói về tiềm năng của cây trám ghép, ông Trung cho biết đây là loại cây có thể mang lại giá trị kinh tế “kép”. Trám tươi hiện có giá bán ổn định khoảng 80.000 đồng/kg và mức giá này đã duy trì trong suốt 5 năm qua.

Sau khi người tiêu dùng sử dụng phần thịt quả để chế biến các món ăn như trám kho thịt, xôi trám, trám xào…, phần hạt còn lại vẫn được thương lái thu mua với giá khoảng 80.000 đồng/kg.

Trung bình 1 kg quả trám tươi sau khi chế biến thu được khoảng 600 gam hạt. Hạt trám được sử dụng làm nhân bánh nướng hoặc tiếp tục chế biến trong ngành thực phẩm.

Theo tính toán của ông Trung, từ năm thứ 5 trở đi, mỗi cây trám ghép có thể đạt năng suất từ 5 đến 10 kg quả. Khi cây đạt 10 đến 15 năm tuổi, sản lượng có thể tăng lên 10 đến 20 kg/cây.

Đối với những cây cổ thụ từ 40 đến 50 năm tuổi, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất có thể đạt tới hàng trăm kg mỗi vụ, tạo nguồn thu trong thời gian dài.

Mỗi kg trám đen có giá bán khoảng 80.000 đồng/kg mở ra tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn. Ảnh: Hoàng Tính

Để nông dân trong vùng yên tâm mở rộng diện tích, suốt 2 năm qua, ông Trung chủ động cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm sở chè tươi cho bà con với giá thu mua ổn định từ 8.000 đến 10.000 đồng/kg. Việc liên kết tiêu thụ giúp người dân địa phương giảm lo lắng về đầu ra, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc.

Bà Hoàng Thị Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Bình, cho biết: “Mô hình làm vườn ươm, trồng cây trám đen ghép và sở chè của hội viên Hoàng Quang Trung là điểm sáng điển hình về tư duy kinh tế lâm nghiệp tại địa phương. Không chỉ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại thu nhập tỷ đồng, ông Trung còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Đây là mô hình hiệu quả mà Hội Nông dân xã Lộc Bình đang tập trung tuyên truyền, nhân rộng, giúp hội viên phát triển kinh tế bền vững từ đất đồi”.