Chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới có thể giảm 100 - 200 USD/ounce

Phân tích về xu hướng giảm chủ đạo của giá vàng, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng giảm là do biến động địa chính trị tại Trung Đông và chính sách điều chỉnh lãi suất tăng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Yếu tố chiến sự ở Trung Đông đã gây bất ổn cho giá vàng thế giới. Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng lớn hơn là chính sách điều chỉnh lãi suất của Fed. Khi lãi suất tăng, kéo theo đồng USD tăng và nhà đầu tư sẽ lập tức quay lưng với vàng, thậm chí họ có thể bán tháo.

Mới đây, Fed dù giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn phát đi thông tin có thể tăng lãi suất trong năm nay. Vì thế trong ngắn hạn, giá vàng vẫn bị ảnh hưởng bởi nguy cơ lãi suất tăng. Kim loại quý có thể tiếp tục giảm và về mốc 4.000 USD, thậm chí xuống 3.800 USD/ounce”, ông Phương nói.

Giá vàng thế giới tuần tới dự báo tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa).

Cũng theo ông Phương, mức hơn 4.100 USD/ounce hiện nay vẫn là vùng giá cao so với thời điểm cách đây 1 năm. Vì thế, thời gian tới, dư địa cho việc giá vàng giảm vẫn tiếp tục diễn ra. Mặc dù vậy, giá vàng luôn biến động theo biểu đồ hình sin. Vì thế trong giai đoạn cuối năm 2026, giá có thế tăng trở lại và duy trì ở mốc 4.600 - 4.800 USD/ounce.

Nhà đầu tư "lướt sóng" cần thận trọng

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), cho rằng, ở giai đoạn đầu, giá vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Nhưng khi xuất hiện tín hiệu tích cực về triển vọng đối thoại và giảm căng thẳng trong khu vực, cùng với việc giá dầu hạ nhiệt, tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư cũng phần nào dịu bớt, nhu cầu nắm giữ vàng giảm đi.

Ngoài ra, yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn đến thị trường hiện nay là chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao và chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ, thậm chí vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh tăng lãi suất trong tương lai đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Trong bối cảnh đó, vàng - tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất – chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh các yếu tố trên, xu hướng giá vàng còn chịu tác động đáng kể từ chiến lược dự trữ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và tăng cường nắm giữ vàng của nhiều quốc gia tiếp tục là một lực đỡ quan trọng, góp phần duy trì vai trò của vàng như một tài sản phòng vệ trong dài hạn.

Chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên đầu tư vàng dài hạn thời điểm này. (Ảnh minh họa).

Về ngắn hạn, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động với biên độ lớn. Một mặt, những bất định của kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn hiện hữu. Mặt khác, môi trường lãi suất quốc tế còn ở mức tương đối cao và đồng USD duy trì sức mạnh nhất định.

Sự giằng co giữa các yếu tố này khiến xu hướng giá vàng trong ngắn hạn trở nên khó dự báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư "lướt sóng" cần đặc biệt thận trọng. Khi biên độ dao động của giá vàng tăng mạnh, việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trở nên khó khăn hơn, trong khi nguy cơ thua lỗ do biến động bất ngờ của thị trường cũng gia tăng.

Việc mua bán theo tâm lý đám đông hoặc sử dụng đòn bẩy quá mức có thể làm gia tăng rủi ro”, ông Huy khuyến cáo.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, những nhịp điều chỉnh của thị trường có thể được xem là cơ hội để tích lũy từng phần với mức giá vốn hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu quản lý tài sản của mỗi cá nhân.

“Dù vậy, vàng không nên là lựa chọn duy nhất trong chiến lược đầu tư. Về dài hạn, mỗi cá nhân cần xây dựng tư duy tài chính bền vững. Đồng thời, cần đa dạng hóa danh mục tài sản, phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các kênh đầu tư khác nhau và ưu tiên những hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp có khả năng tạo ra giá trị thực", ông Huy nêu quan điểm.

Sáng 20/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.155 USD/ounce, giảm 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Trong nước, giá vàng SJC được điều chỉnh lên mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Tuần này, 10 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, và đa số ý kiến trên Phố Wall chuyển sang bi quan khi giá vàng mất đi những khoản tăng trước đó do khả năng tăng lãi suất tái xuất hiện.

Chỉ có 1 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 7 người khác dự đoán giá sẽ giảm. 2 nhà phân tích còn lại dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang.