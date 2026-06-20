Chốt giá vàng hôm nay ngày 20/6 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 20/6 tăng giá vàng miếng lên mức 147,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/6, giá vàng trong nước ngày 20/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 20/6, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/6, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144,2 –147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143,7 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/6 tăng với giá vàng giao ngay tăng 9 USD/ounce, lên mức 4.155 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.167 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá nhẹ, chốt tuần ở vùng mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép giảm giá.

Ông Fawad Razaqzada - Chuyên gia phân tích vĩ mô toàn cầu của Forex - nhận định, xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn đang nghiêng về giảm giá.

Theo ông Razaqzada, ngưỡng hỗ trợ quan trọng đầu tiên của giá vàng nằm tại 4.100 USD/ounce, tiếp đến là mức đáy tháng này quanh 4.023 USD/ounce và mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các vùng kháng cự ngắn hạn được xác định tại 4.170 USD/ounce, sau đó là 4.200 USD/ounce và 4.300 USD/ounce.

Ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro - dự báo, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần tới. Theo ông, đợt phục hồi của vàng sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ đã kết thúc khi lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thúc đẩy làn sóng mua vào đồng USD.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.155 USD/ounce (tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 20/6, giá vàng ngày 21/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.