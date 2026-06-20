Giá vàng quay đầu tăng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên giao dịch chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng lên mức 147,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Động thái tăng giá diễn ra sau khi thị trường ghi nhận phiên lao dốc mạnh vào ngày 19/6, với mức giảm lên tới 4,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng lên quanh mức 147 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đảo chiều tăng trở lại. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,7 - 147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay quanh mức 4.155 USD/ounce, tương đương khoảng 132,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá ngân hàng. Như vậy, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng gần 15 triệu đồng/lượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, diễn biến giá vàng vẫn chịu tác động từ nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trước những bất ổn địa chính trị và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Tuy nhiên, biên độ chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục là yếu tố khiến thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động đầu tư ngắn hạn.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 20/6 ở mức 25.181 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.120 - 26.440 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch phổ biến quanh mức 26.300 - 26.320 đồng/USD.