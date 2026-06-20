Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng trong nước đồng loạt bật tăng ngược chiều thế giới

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Sáng nay, giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 143,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 20/6, giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng trở lại. Ảnh minh họa

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng thêm 500.000 đồng, đưa chiều mua vào lên 144,1 triệu đồng và bán ra 147,1 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào ở mức 143,6 triệu đồng và bán ra 146,6 triệu đồng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, còn 4.154,7 USD/ounce, giảm 29,3 USD so với sáng hôm qua.

Đồng USD tiếp tục tăng đã gây sức ép lên giá vàng, đẩy kim loại quý này liên tục giảm. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, hoặc thậm chí sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới là yếu tố chính gây ra sự sụt giảm của giá vàng trong những phiên vừa qua.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch Tradu.com thuộc sở hữu của Jefferies, cho biết trên CNBC rằng vàng đang đối mặt với nguy cơ rõ rệt tiếp tục lún sâu hơn vào thị trường giá xuống và có thể xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce, trong bối cảnh kim loại quý này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Ông cũng cho rằng, diễn biến tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, số liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố trong tuần tới và cách thị trường điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần tới. Theo ông, đợt phục hồi của vàng sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ đã kết thúc khi lập trường diều hâu của Fed thúc đẩy làn sóng mua vào đồng USD.

Xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật, ông Kuptsikevich cho rằng đường trung bình động 200 ngày hiện đã chuyển thành vùng kháng cự.

Chuyên gia của FxPro cho rằng phe mua vẫn còn hy vọng mức giá này sẽ tiếp tục thu hút lực cầu bắt đáy. "Dù theo kịch bản nào, tôi sẽ không bất ngờ nếu giá vàng quay trở lại kiểm định ngưỡng 4.000 USD/ounce trong tuần tới", ông nhận định.