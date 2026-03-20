Chốt giá vàng hôm nay ngày 20/3 đảo chiều tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 20/3 tăng giá vàng miếng lên mức 176,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/3, giá vàng trong nước ngày 20/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 173,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 173,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 173,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 20/3, đảo chiều tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/3, tăng trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/3, tăng ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 173,1 –176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 172,8 – 175,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 173,1 – 176,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/3 tăng rất mạnh với giá vàng giao ngay tăng 103 USD/ounce, lên mức 4.663 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.616 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá rất mạnh, lấy lại mốc trên 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi hàng loạt yếu tố vĩ mô bất lợi cùng lúc xuất hiện, khiến tâm lý thị trường chuyển sang thận trọng.

Nguyên nhân chính đến từ áp lực lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, buộc các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này khiến môi trường lãi suất cao có thể kéo dài hơn dự kiến, làm giảm sức hấp dẫn của vàng - vốn là tài sản không sinh lãi.

Đáng chú ý, sau khi đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng, đặc biệt là vùng 5.000 USD/ounce, thị trường vàng thế giới đã kích hoạt nhiều lệnh bán kỹ thuật, khiến đà giảm trở nên mạnh hơn. Theo các chuyên gia phân tích, vùng hỗ trợ gần nhất của vàng hiện nằm quanh 4.800 USD/ounce và sâu hơn là khu vực 4.670 USD/ounce.

Trong thời gian tới, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh và chịu áp lực điều chỉnh, trước khi tìm được vùng cân bằng mới.

Với giá vàng trong nước tăng trở lại và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.663 USD/ounce (tương đương khoảng 148,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 27,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 20/3, giá vàng ngày 21/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.