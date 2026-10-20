Chốt giá vàng hôm nay ngày 20/10 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 20/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 142,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/10, giá vàng trong nước ngày 20/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 20/10, tiếp tục giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/10, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,5 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137,7 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,6 – 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 42 USD/ounce, xuống mức 4.120 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.168 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, lùi sâu xuống gần mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, David Morrison - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation - nhận định, thị trường vàng thế giới đã giữ giá tương đối tốt sau những biến động mạnh trong tuần qua.

Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro - dự báo giá vàng có thể tăng. Trong 7 tuần liên tiếp, giá vàng đều diễn biến theo mô hình tương tự. Áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần. Dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn giữ được vị thế trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Ông Kuptsikevich cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Nhà đầu tư thường có xu hướng giảm rủi ro chính trị trong giai đoạn này. Yếu tố đó có thể hỗ trợ giá vàng trong những tuần tới, đưa giá lên vùng 4.400-4.500 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.120 USD/ounce (tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 20/10, giá vàng ngày 21/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.