Chốt giá vàng hôm nay ngày 19/10 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 19/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 19/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 143,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 19/10, giá vàng trong nước ngày 19/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 19/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 19/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 19/10, chủ yếu giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10, giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 19/10, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139 –143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 19/10 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 3 USD/ounce, xuống mức 4.162 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.186 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, lùi xa mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Fawad Razaqzada - Chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX Bullion - cho rằng, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã hỗ trợ thị trường vàng thế giới phục hồi. Tuy nhiên, đà tăng chưa đủ để khẳng định kim loại quý đã kết thúc nhịp điều chỉnh. Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể giảm nhẹ, dù triển vọng dài hạn được đánh giá tích cực.

Theo ông Razaqzada, giá vàng đang cố giữ mốc hỗ trợ 4.100 USD/ounce nhưng vẫn gặp kháng cự ở vùng giá cao hơn. Vàng cần vượt qua vùng kháng cự này để phát tín hiệu tăng rõ ràng hơn.

Ở chiều ngược lại, Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International - dự báo, giá vàng có thể tăng. Đồng USD suy yếu lần đầu tiên sau 5 tuần sẽ có lợi cho kim loại quý. Với tỷ giá thuận lợi hơn, người mua vàng bằng các đồng tiền khác ngoài USD có lợi hơn.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.162 USD/ounce (tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 19/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 19/10, giá vàng ngày 20/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.