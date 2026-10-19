Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng qua.

Trong khi đó, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 141,5 - 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 138,7 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước mỗi nơi niêm yết một giá (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn cũng niêm yết khác nhau giữa các thương hiệu. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140 - 143 triệu đồng/lượng, không đổi so với sáng qua. Vàng nhẫn DOJI 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.173 USD/ounce, tăng 13 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn thế giới khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng/USD, giảm 4 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 25.900 - 26.000 đồng/USD, thấp hơn hệ thống ngân hàng 80 đồng chiều bán ra nhưng cao hơn chiều mua vào 200 đồng.