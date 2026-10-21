Chốt giá vàng hôm nay ngày 21/10 chưa ngừng giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 21/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 21/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 142,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 21/10, giá vàng trong nước ngày 21/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 21/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 21/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 21/10, tiếp tục giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 21/10, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138 –142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137,4 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,1 – 142,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 21/10 tăng với giá vàng giao ngay tăng 11 USD/ounce, lên mức 4.131 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.134 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, giữ vùng mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang ở trạng thái giằng co giữa những dấu hiệu hoạt động kinh tế suy yếu và áp lực lạm phát dai dẳng.

Lạm phát vẫn cao và giá dầu tăng trở lại, hai yếu tố này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó chuyển sang nới lỏng chính sách, tiếp tục gây áp lực lên vàng.

Những rủi ro tại Eo biển Hormuz gia tăng có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng, nhưng giá dầu tăng cũng làm gia tăng lo ngại lạm phát. Do đó, giá vàng có thể giảm dù kinh tế Mỹ xuất hiện dấu hiệu suy yếu, trong trường hợp nhà đầu tư cho rằng Fed vẫn phải duy trì lãi suất cao để kiểm soát lạm phát.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.131 USD/ounce (tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 21/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 21/10, giá vàng ngày 22/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.