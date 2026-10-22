Phòng khách sạn 220 triệu một đêm trong tòa nhà cao nhất TP HCM

Bên trong tòa nhà Landmark 81 tầng cao nhất TP HCM là khách sạn 5 sao với 223 phòng nghỉ và suite, nằm từ tầng 47 trở lên của tòa tháp. Presidential Suite (phòng tổng thống) là hạng phòng cao cấp nhất, chiếm toàn bộ tầng 68.

Đại diện khách sạn cho biết, giá một đêm lưu trú khoảng 220 triệu đồng. Khách sạn hiện không niêm yết công khai giá cố định cho hạng phòng này trên website đặt phòng.

Phòng tổng thống có diện tích 488 m2, tương đương một căn biệt thự lớn, với các khu vực nghỉ ngơi, tiếp khách, ăn uống và làm việc được bố trí riêng biệt.

Điểm đặc trưng là hệ thống cửa kính cao từ sàn đến trần, mở ra góc nhìn toàn cảnh TP HCM. Khách có thể quan sát sông Sài Gòn, các khu dân cư và mạng lưới đường phố từ trên cao.

Khu vực phòng khách có trần cao, sofa da cỡ lớn, ghế bành và bàn trà, phù hợp cho những cuộc gặp riêng hoặc tiếp đón đối tác. Theo đại diện khách sạn, trị giá bộ sofa phòng khách có giá khoảng một tỷ đồng.

Phòng tổng thống có không gian làm việc riêng, bố trí bàn, ghế và ban công nhìn ra thành phố. Liền kề phòng khách là quầy bar, phòng ăn và bếp phụ (pantry), có lối đi riêng dành cho nhân viên phục vụ. Cách bố trí này cho phép chuẩn bị đồ ăn, thức uống và phục vụ các buổi tiếp khách mà hạn chế ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Bên trong phòng ngủ chính của căn Presidential Suite.

Khu nghỉ ngơi có hai phòng ngủ, phòng ngủ chính bố trí giường cỡ lớn, thảm trải sàn và cửa kính mở rộng về phía thành phố.

Ngoài phòng ngủ chính, căn suite có phòng ngủ phụ, phù hợp với khách lưu trú cùng người thân hoặc nhóm nhỏ. Hai phòng ngủ tách biệt với khu tiếp khách và làm việc, tạo sự riêng tư khi nhiều người sử dụng chung không gian. Khách có thể tiếp đón bạn bè hoặc đối tác mà không phải mở toàn bộ khu nghỉ ngơi.

Phòng tắm là một trong những không gian đáng chú ý, với bồn tắm massage đặt gần hệ thống kính nhìn ra thành phố. Nội thất sử dụng đá cẩm thạch, có bồn rửa đôi, khu vực tắm đứng và bồn tắm riêng.

Khu vực ban công riêng của căn Presidental Suite

Bên cạnh cơ sở vật chất, trải nghiệm tại phòng tổng thống còn gắn với dịch vụ cá nhân hóa, từ chuẩn bị bữa ăn có đầu bếp riêng, đến hỗ trợ tổ chức những cuộc gặp riêng. Các yêu cầu đặc biệt có thể phát sinh chi phí tùy dịch vụ.

Khu vực bàn dài cạnh phòng khách được sử dụng để tổ chức sự kiện riêng tư.

Khách thuê phòng tổng thống không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn tổ chức các cuộc gặp, tiếp đối tác hoặc tiệc riêng và sự kiện quy mô khoảng 60 người. Khách sử dụng phòng tổng thống để lưu trú thường là khách doanh nhân, chính khách, người nổi tiếng, cần sự riêng tư và các dịch vụ cá nhân hóa. Khách thuê tổ chức sự kiện thường là các nhãn hàng cao cấp.

Khu vực phòng khách, phòng ăn và quầy bar được thiết kế, bố trí lại theo chủ đề của sự kiện. Giá thuê tổ chức sự kiện từ 220 triệu đồng mỗi đêm.

Năm 2026, phòng tổng thống tầng 68 lần thứ ba được World Travel Awards, giải thưởng được ví như "Oscar của ngành du lịch", trao giải "Phòng suite khách sạn hàng đầu Việt Nam", sau các năm 2023 và 2024.

Trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, khách sạn được đánh giá cao về tầm nhìn từ các tầng trên cao, sự sạch sẽ và chất lượng bữa ăn. Tuy nhiên, một số khách phản ánh phải chờ thang máy, vị trí xa khu vực trung tâm tập trung nhiều điểm tham quan.

Tòa nhà 81 tầng nhìn từ trên cao.

Với diện tích 488 m2, căn phòng rộng hơn nhiều phòng tổng thống tại các khách sạn 5 sao trong khu vực, như JW Marriott Hanoi (320 m2), Raffles Singapore (260 m2) hay The St. Regis Kuala Lumpur (353 m2). Tuy nhiên, mức giá lưu trú còn phụ thuộc vào vị trí, tiện nghi, dịch vụ đi kèm và thời điểm đặt phòng, không chỉ dựa trên diện tích.