Con trai cả 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ làm Phó tổng giám đốc

Ngày 21/10, trên trang Facebook cá nhân, bà Diệp Thảo chúc mừng con trai cả đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group, doanh nghiệp do bà sáng lập. Nữ doanh nhân xem đây là dấu mốc trên hành trình trưởng thành, học hỏi và tiếp nối sự nghiệp gia đình của con.

Đặng Lê Trung Nguyên, sinh năm 1998, chính thức đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group. Ảnh: Facebook Lê Hoàng Diệp Thảo

Theo bà Thảo, vị trí mới không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào mà còn đi kèm trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo, tư duy chiến lược, tinh thần cầu thị và khả năng đồng hành cùng đội ngũ.

Bà cho rằng kế thừa doanh nghiệp không đơn thuần là tiếp nhận một chức vụ, mà cần quá trình tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu những giá trị đã xây dựng, học hỏi từ người đi trước và chứng minh năng lực bằng hành động, kết quả. Bà mong con trai giữ vững nhân cách, đạo đức, không ngừng học hỏi và cùng tập thể đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đặng Lê Trung Nguyên là con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Hai người kết hôn năm 1998, có bốn người con gồm hai trai, hai gái: Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên.

Trung Nguyên ít xuất hiện trước công chúng. Cuối năm 2021, anh lần đầu thu hút sự chú ý khi cùng em trai tham dự lễ công bố Kỷ lục Thế giới cho cà phê Robusta Việt Nam.

Đặng Lê Trung Nguyên (trái) và Đặng Lê Bình Nguyên (phải) lần đầu xuất hiện bên cạnh bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong sự kiện nhận kỷ lục thế giới cho cà phê Robusta Việt Nam. Ảnh: VietKings

TNI Group là hệ sinh thái kinh doanh do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập và điều hành, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, công nghệ và đầu tư.