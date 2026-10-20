Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm mạnh giá bán vàng miếng ở mức 142 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC về mốc 142 triệu đồng/lượng. Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng giá khác nhau giữa các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn DOJI có giá 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138 - 142 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.127 USD/ounce, giảm 33 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới 12,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.000 - 26.050 đồng/USD, thấp hơn hệ thống ngân hàng 30 đồng chiều bán ra nhưng cao hơn giá mua 300 đồng.