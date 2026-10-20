Công ty nhà người ta: Tặng nhân viên lắc tay vàng 5 gram, thử việc cũng có phần

Thị trường công nghệ Trung Quốc vừa chứng kiến một động thái đãi ngộ nhân sự gây chú ý lớn từ Moonton Technology, công ty đứng sau tựa game di động nổi tiếng toàn cầu “Mobile Legends: Bang Bang”. Thực hiện đúng lời hứa từ đầu năm, ban lãnh đạo doanh nghiệp quyết định chi ngân sách gần 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 38,6 tỷ VND) để chế tác và trao tặng hơn 2.000 chiếc lắc tay bằng vàng ròng 24K cho đội ngũ nhân viên.

Mỗi sản phẩm quà tặng có trọng lượng chuẩn 5 gram vàng nguyên chất, do thương hiệu trang sức hàng đầu Chow Tai Fook thiết kế và gia công độc quyền. Trên bề mặt mỗi chiếc lắc tay được chạm nổi các biểu tượng đặc trưng gắn liền với cột mốc 10 năm thành lập doanh nghiệp và các hình tượng bản quyền từ trò chơi do hãng phát triển.

Với định mức này, tổng khối lượng vàng được đưa vào chế tác lên tới 10 kg.

Điểm khiến chính sách đãi ngộ của Moonton Technology tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ trong giới công nghệ không chỉ là giá trị vật chất, mà còn ở tiêu chí thụ hưởng rất rộng mở. Theo xác nhận từ bộ phận nhân sự của công ty, toàn bộ nhân viên chính thức, thực tập sinh tuyển dụng từ các trường đại học đều nằm trong danh sách nhận thưởng.

Chiếc lắc tay mà Moonton Technology thưởng cho nhân viên được thương hiệu nổi tiếng Chow Tai Fook thiết kế và gia công. (Ảnh: SN)

Thậm chí, những nhân sự từng làm việc tại công ty vào thời điểm 30/1/2026, ngày diễn ra dạ hội thường niên, dù hiện tại đã nộp đơn thôi việc và chuyển sang đơn vị công tác mới, vẫn được công nhận đầy đủ quyền lợi nhận quà. Phía công ty chủ động liên hệ để chuyển phát hiện vật qua đường bưu điện đến tận địa chỉ cư trú của từng cựu nhân viên.

Động thái tri ân nhân sự diễn ra trong bối cảnh Moonton vừa hoàn tất bước ngoặt lớn về mặt cấu trúc sở hữu tài chính. Thành lập vào năm 2014, công ty đã nhanh chóng khẳng định vị thế thống trị tại thị trường Đông Nam Á nhờ sự bùng nổ của tựa game MOBA chiến thuật. Sức hút của hệ sinh thái này thúc đẩy tập đoàn ByteDance chi ra khoảng 4 tỷ USD để thâu tóm Moonton vào năm 2021 thông qua nhánh trò chơi điện tử Nuverse, nhằm thiết lập bàn đạp tiến ra thị trường quốc tế.

Đến ngày 20/3/2026, bản đồ sở hữu của studio game này một lần nữa thay đổi khi ByteDance đạt thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Moonton cho Savvy Games Group, tập đoàn đầu tư công nghệ giải trí trực thuộc Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Với mức định giá thương vụ vượt ngưỡng 6 tỷ USD, Moonton đã trở thành một trong những tài sản kỹ thuật số sinh lời ấn tượng nhất khu vực.

Bất chấp sự chuyển giao quyền kiểm soát tài chính cấp thượng tầng sang các quỹ đầu tư Trung Đông, cấu trúc bộ máy điều hành và đội ngũ sáng tạo cốt lõi của Moonton vẫn được cam kết giữ nguyên trạng thái độc lập. Nguồn vốn dồi dào từ thỏa thuận sáp nhập mới đã tạo điều kiện thuận lợi để ban lãnh đạo hiện thực hóa các chính sách chia sẻ lợi ích kinh tế trực tiếp tới từng thành viên đã đồng hành với tổ chức qua các thời kỳ phát triển.

Ngay sau khi hợp đồng thâu tóm quốc tế được hoàn tất, ban điều hành Moonton công bố lộ trình đãi ngộ toàn diện dựa trên lịch sử đóng góp của nhân sự. Bên cạnh các tặng phẩm kỷ niệm bằng vàng ròng, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xác nhận quyền sở hữu và giải ngân sớm các gói cổ tức cùng những khoản thưởng dài hạn từng được cam kết trong quá khứ.

Đồng thời, hệ thống chính sách khuyến khích tài chính mới gắn liền với các chỉ số tăng trưởng kinh doanh trong tương lai cũng được thiết lập nhằm duy trì động lực sáng tạo.

Trong bối cảnh ngành công nghệ và trò chơi điện tử toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động về quy mô nhân sự và áp lực cắt giảm chi phí, cách hành xử của Moonton đối với người lao động mang lại nhiều giá trị tham khảo. Việc tôn trọng cam kết ngay cả với những nhân sự đã rời đi phản ánh tầm nhìn quản trị xem trọng nguồn vốn con người thay vì xem họ là chi phí tiêu hao.

Món quà thưởng nhân viên 5 gram vàng không đơn thuần là một khoản vật chất mang tính thời điểm, mà đã trở thành thông điệp khẳng định thương hiệu tuyển dụng, một doanh nghiệp muốn vươn mình thành thực thể toàn cầu cần phải biết trân trọng và chia sẻ thành quả một cách công bằng với những người đã trực tiếp xây dựng nên giá trị của nó.