Chốt giá vàng hôm nay ngày 2/6 trong giảm ngoài tăng lạ kỳ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 2/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 2/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 157,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 2/6, giá vàng trong nước ngày 2/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 2/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 2/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 2/6, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 2/6, tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 154,5 –157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 154,3 – 157,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 2/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 2/6 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 30 USD/ounce, lên mức 4.529 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.488 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, lấy lại mốc trên 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh khi nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện. Dầu thô tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD giữ ở vùng cao khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy giảm trong ngắn hạn.

Về kỹ thuật, vùng 4.500 - 4.514 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự gần của giá vàng. Nếu vượt bền vững vùng này, giá có thể hướng tới các mốc cao hơn quanh 4.546 - 4.550 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ 4.446 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về 4.420 USD/ounce, thậm chí 4.400 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.529 USD/ounce (tương đương khoảng 144,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 2/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 2/6, giá vàng ngày 3/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.