Giá vàng lao dốc mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng giảm mạnh về quanh mốc 157 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và DOJI được giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 154,2 - 157,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Mi Hồng có giá 154,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu mạnh. Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết quanh mức 4.472 USD/ounce, giảm 57 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng qua.

Mặc dù giảm mạnh trong những phiên gần đây, mặt bằng giá vàng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao lịch sử. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức khoảng 16 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro đối với hoạt động đầu tư ngắn hạn gia tăng khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 2/6 ở mức 25.141 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.117 - 26.397 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.