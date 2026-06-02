Giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng

Chốt phiên giao dịch ngày 1/6, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay mất hơn 54 USD so với cuối tuần trước, về 4.484 USD.

Trong nước, sáng 2/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, còn 154,5 - 157,5 triệu đồng. Như vậy, giá kim loại quý này hiện chênh khoảng 15 triệu đồng so với thế giới.

So với mức đỉnh thiết lập hôm 2/3, mỗi lượng vàng miếng đã giảm hơn 33 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng giảm 1 triệu đồng so với hôm qua, về 154,3 - 157,3 triệu đồng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch mặt hàng này cao hơn SJC 200.000 đồng, quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng.

Thị trường vàng đi xuống do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố việc các ngân hàng trung ương duy trì việc thắt chặt tiền tệ. Ngoài ra, đồng USD mạnh lên, khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu việc làm của Mỹ, cùng phát biểu từ các quan chức của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Ole Hansen, nhà phân tích của Saxo Bank, nhận định nếu tình hình địa chính trị ổn định và cú sốc năng lượng giảm dần, nhà đầu tư sẽ quay trở lại với thị trường vàng. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua ròng trong năm nay.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng giảm 0,7%, theo diễn biến giá quốc tế. Phú Quý niêm yết kim loại này tại 2,84 - 2,93 triệu đồng một lượng, tương đương 75,8 - 78,2 triệu một kg. Ancarat mua bán bạc miếng ở mức tương tự, trong khi tại Sacombank - SBJ là 2,85 - 2,94 triệu đồng.

Phương Anh