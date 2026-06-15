Chốt giá vàng hôm nay ngày 15/6 đồng loạt tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 15/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 15/6 tăng giá vàng miếng lên mức 150,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 15/6, giá vàng trong nước ngày 15/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 15/6, tiếp tục tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/6, tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 15/6, tiếp đà tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 148,5 –151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 147,9 – 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 148 – 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 15/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/6 tăng rất mạnh với giá vàng giao ngay tăng 122 USD/ounce, lên mức 4.338 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.239 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới bật tăng giá rất mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, lấy lại vùng mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang cho thấy tín hiệu phục hồi rõ hơn sau khi giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce. Sau giai đoạn giảm mạnh, giá kim loại quý đã bật tăng trở lại, trong bối cảnh đồng USD suy yếu, giá dầu hạ nhiệt và kỳ vọng lãi suất của Mỹ bớt căng thẳng hơn.

Ông David Morrison - Chuyên gia phân tích cấp cao của Trade Nation - cảnh báo, vàng vẫn đang ở vùng rủi ro và có thể tiếp tục chịu áp lực nếu tâm lý nhà đầu tư cải thiện nhờ các tín hiệu tích cực từ địa chính trị.

Chuyên gia Daniel Pavilonis của StoneX cho rằng, giá vàng vẫn có nguy cơ giảm về vùng 3.800 USD/ounce trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững hơn.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.338 USD/ounce (tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 15/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 15/6, giá vàng ngày 16/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.