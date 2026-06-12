Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/6 đồng loạt tăng vùn vụt

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/6 tăng giá vàng miếng lên mức 145,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/6, giá vàng trong nước ngày 12/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 9,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 12/6, đồng loạt tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6, đồng loạt tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/6, tăng dữ dội ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143 –146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 9,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 142,3 – 145,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,4 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 8,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 6,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/6 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 147 USD/ounce, lên mức 4.216 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.088 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá rất mạnh, lấy lại vùng mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giới phân tích nhận định, sau chuỗi phiên lao dốc mạnh, thị trường vàng thế giới đã có nhịp hồi phục đáng chú ý khi lực mua quay trở lại quanh vùng hỗ trợ quan trọng. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường chưa hoàn toàn nghiêng về xu hướng giảm, dù áp lực từ dữ liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng lãi suất vẫn còn lớn.

Việc giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ dài hạn quanh 4.000 USD/ounce được xem là tín hiệu quan trọng với giới phân tích kỹ thuật. Nếu mốc này tiếp tục được bảo vệ, vàng có thể duy trì cơ hội hồi phục trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu để mất vùng hỗ trợ nói trên, áp lực điều chỉnh có thể kéo dài thêm.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Thorsten Polleit - Giáo sư danh dự về kinh tế tại Đại học Bayreuth, đồng thời là nhà xuất bản BOOM & BUST REPORT - cho rằng, đợt giảm hiện tại của giá vàng nên được nhìn nhận như một nhịp điều chỉnh tự nhiên sau giai đoạn tăng quá mạnh, thay vì tín hiệu mở đầu cho một thị trường giá xuống mới.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.216 USD/ounce (tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/6, giá vàng ngày 13/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.