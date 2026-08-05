Giá vé trận đấu Việt Nam vs Campuchia bao nhiêu, mua trực tiếp như thế nào?

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhiều tầng lớp khán giả có thể tới sân theo dõi và cổ vũ, ban tổ chức đã quyết định triển khai 4 mức giá vé niêm yết gồm 200.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé và 500.000 đồng/vé, tùy thuộc vào từng vị trí ghế ngồi trên các khán đài.

Về phương thức phân phối, người hâm mộ có thể đến mua vé trực tiếp tại quầy bán vé được bố trí ở cổng chính trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nằm trên đường Lê Quang Đạo, phường Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động mở bán sẽ diễn ra theo các khung giờ cụ thể để người dân tiện sắp xếp thời gian.

Trong hai ngày 5 và 6/8, quầy vé sẽ phục vụ khán giả vào buổi sáng từ 9h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h45 đến 16h30. Đặc biệt, vào đúng ngày diễn ra trận đấu là mùng 7 tháng 8, thời gian bán vé buổi chiều sẽ được kéo dài từ 15h00 cho đến tận 20h00 nhằm phục vụ những CĐV mua vé muộn. Dù vậy, ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng hoạt động phát hành vé trực tiếp hoàn toàn có thể kết thúc sớm hơn lịch trình nếu toàn bộ số lượng vé được bán hết.

Khán giả cần đặc biệt lưu ý một số quy định quan trọng nhằm đảm bảo một trận đấu an toàn và trọn vẹn. Mỗi cá nhân có trách nhiệm tự bảo quản tấm vé của mình sau khi mua, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh khi bước vào sân vận động. Người hâm mộ tuyệt đối không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, pháo sáng hay bất kỳ vũ khí, chất cấm nào, bởi ban tổ chức có toàn quyền từ chối cho vào sân và không hoàn tiền đối với những trường hợp vi phạm.

Để tránh tình trạng ùn tắc, khán giả nên sắp xếp thời gian đến sân sớm trước giờ bóng lăn để hoàn tất khâu kiểm tra an ninh. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là sát cánh, tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ Việt Nam với tinh thần "Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng", tạo nên một bầu không khí rực lửa và cuồng nhiệt nhất tại Mỹ Đình.

Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Đội chỉ cần thắng Campuchia ở trận cuối là chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu. Trong khi ngay cả có hòa và thua thì Việt Nam vẫn đi tiếp. Nhưng rõ ràng, thực lực vượt trội trước đối thủ không cho phép đội tuyển để khả năng này xảy ra.