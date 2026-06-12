Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng đến 5,5 triệu đồng/lượng

Sáng 12-6, các doanh nghiệp kinh doanh vàng công bố giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 139,9 triệu đồng/lượng, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng - tăng 5,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng tăng lên 139,8 triệu đồng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mức thấp nhất trong ngày hôm qua, giá vàng trong nước phục hồi tới gần 8 triệu đồng/lượng.

Đà đi lên của giá vàng trong nước cùng nhịp với giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.184 USD/ounce, thấp hơn khoảng 45 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Tuy nhiên, nếu so với mức thấp nhất của phiên 11-6 là hơn 4.023 USD/ounce, giá vàng thế giới đã phục hồi tới 160 USD.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại

Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu tác động mạnh bởi các thông tin liên quan sự biến động của đồng USD, giá dầu thô và những diễn biến mới về cuộc xung đột ở Trung Đông.

Hiện giá dầu thô Brent giảm mạnh, thủng mốc 90 USD/thùng, còn 89,4 USD/thùng. Trong khi đó, chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng thủng mốc 100 điểm, xuống còn 99,8 điểm.

Chuyên gia của Saxo Bank nhận xét trên Kitco rằng giá vàng cần vượt qua vùng 4.600 USD/ounce để xác lập trở lại xu hướng đi lên. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh sẽ là những yếu tố tác động tiêu cực tới vàng trong ngắn hạn, dù triển vọng dài hạn là tích cực.

Giá vàng tăng vọt trở lại