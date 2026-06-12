Giá bạc hôm nay, 12-6: Tăng mạnh theo giá vàng, chuyên gia nêu yếu tố quan trọng

Sáng 12-6, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 67,3 USD/ounce, tăng vọt so với mức 63,4 USD/ounce phiên trước. Đây là mức phục hồi rất mạnh của giá bạc trong chuỗi giảm liên tiếp nhiều ngày qua.

Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng, khi giá vàng cũng phục hồi trở lại xấp xỉ mốc 4.200 USD/ounce từ vùng đáy nhiều tháng – quanh 4.024 USD/ounce.

Gá vàng, bạc tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc, đồng USD hạ nhiệt.

Diễn biến của giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế thúc đẩy giá bạc trong nước cũng rời khỏi vùng đáy. Sáng nay, Công ty Vàng bạc - Đá quý SACOMBANK - SBJ giao dịch bạc miếng các loại mua vào 2,54 triệu đồng/lượng, bán ra 2,62 triệu đồng/lượng.

Công ty Kim loại quý Ancarat công bố giá bạc miếng mua vào – bán ra lần lượt là 2,53 triệu đồng/lượng và 2,61 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng mạnh trở lại

Nhiều thương hiệu khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá bạc miếng các loại lên khoảng 130.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá bạc ký các thương hiệu cũng tăng hàng triệu đồng. Ancarat giao dịch bạc ký mua – bán là 67,6 triệu đồng và 69,7 triệu đồng. Giá bán ra bạc ký cao nhất tại SACOMBANK-SBJ là 70 triệu đồng, tăng khoảng 4,3 triệu đồng mỗi ký so với hôm qua.

Dù tăng trở lại nhưng các chuyên gia cho rằng giá bạc vẫn đang chịu sức ép đi xuống trong ngắn hạn, sau chuỗi giảm liên tiếp nhiều ngày qua.

Ông Christopher Lewis, nhà phân tích thị trường tại FX Empire, cho rằng trong khi giá vàng có thể kiểm định lại mốc 4.000 USD/ounce thì các nhà đầu tư cần quan sát bạc ở vùng giá quan trọng là 60 USD/ounce trong những ngày tới.

Trả lời Kitco, ông Christopher Lewis nhận xét sau vài ngày liên tiếp bị bán tháo, bạc đang phục hồi trở lại ở vùng giá 60 USD/ounce – khi lực cầu xuất hiện và giá bật tăng mạnh. Nếu duy trì được vùng giá này, bạc sẽ có triển vọng tích cực hơn cho giai đoạn tới, dù vẫn chịu ảnh hưởng bởi thông tin liên quan lãi suất của Mỹ, cuộc xung đột tại Trung Đông.

"Có vẻ bạc đã bị bán quá mức nên sẽ tăng giá trở lại, nhưng mốc 60 USD/ounce là vùng quan trọng quan sát cho xu hướng sắp tới. Nhu cầu về bạc cao hơn nhiều so với nguồn cung nên sẽ mở ra khả năng tăng giá" – ông Christopher Lewis nhận định.