Vàng lỡ hẹn mốc 5.000 USD, giới phân tích chờ 3 điều kiện đảo chiều

Mục tiêu 5.000 USD năm 2026 ngày càng xa

Đầu năm 2026, giá vàng từng vượt mốc 5.000 USD/ounce và thiết lập đỉnh lịch sử, mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng mới kéo dài.

Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, bước sang tháng 10/2026, kim loại quý này đã quay về vùng 4.000-4.200 USD/ounce, thậm chí có thời điểm xuyên thủng ngưỡng đó, khi áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh lên liên tục bào mòn sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Theo Yahoo Finance Hồng Kông ngày 24/10/2026, phần lớn chuyên gia thị trường đều cho rằng vàng khó có thể quay lại mốc 5.000 USD trong năm 2026.

Kịch bản cơ sở của họ là vàng sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 4.000-4.400 USD/ounce cho đến hết năm, trước khi có thể tính đến một nhịp tăng mới.

Tờ báo kinh tế lâu đời và có vị thế tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/10/2026 dẫn lời nhà phân tích Yves Renno của Wirex: vàng sẽ dao động trong khoảng 4.000-4.400 USD/ounce đến hết năm 2026.

Theo Renno, các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn, đặc biệt là hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương, nhưng áp lực từ lãi suất và USD đang lấn át trong ngắn hạn.

Khi 3 điều kiện cùng hội tụ năm 2027

Sau khi đánh mất đỉnh hơn 5.000 USD/ounce hồi đầu năm, vàng đang giằng co trong vùng 4.000-4.400 USD và giới phân tích cho rằng phải đến năm 2027 mới có thể tính lại mốc cũ. Ảnh: CGTN

Bức tranh được dự báo trở nên tích cực hơn khi bước sang năm 2027. Giới phân tích không đặt cược vào một cú bứt phá đơn lẻ, mà vào sự hội tụ của 3 điều kiện: lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dịu đi, đồng USD yếu hơn và nhu cầu mua ròng từ ngân hàng trung ương tiếp tục được duy trì.

Theo Dünya Gazetesi, nhà phân tích Yves Renno của nền tảng fintech Wirex nhấn mạnh triển vọng năm 2027 “lạc quan hơn nhiều” và mốc 5.000 USD có thể trở thành mục tiêu chính.

Phân tích của Yahoo Finance Hồng Kông cũng chỉ ra rằng nếu áp lực tăng lãi suất của Fed giảm bớt, USD suy yếu và các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vào, năm 2027 chính là thời điểm vàng có thể lấy lại mốc 5.000 USD.

Điều đáng chú ý là mục tiêu 2027 không phải quan điểm đơn lẻ của một vài nhà phân tích, mà là dự báo được nhiều định chế tài chính lớn đồng thuận.

Morgan Stanley, theo báo cáo ngày 15/10/2026, đặt mục tiêu 5.000 USD/ounce cho quý II/2027 và xem vàng là lựa chọn hàng đầu trong nhóm hàng hóa.

Cùng ngày, Jefferies Financial Group Inc. - một trong những công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư toàn cầu hàng đầu của Mỹ cũng tái khẳng định mục tiêu 5.000 USD/ounce cho năm 2027, bất chấp việc điều chỉnh giảm dự báo ngắn hạn.

Trước đó, ngày 3/10/2026, Bank of America dự báo giá vàng trung bình năm 2027 sẽ tiến gần 5.000 USD/ounce, với một số quý có thể chạm mốc này.

Tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia khổng lồ của Thụy Sĩ UBS, theo Yahoo Finance, dự báo vàng sẽ tiến tới 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027.

Theo báo cáo ngày 19/10/2026, Ngân hàng ANZ cũng kỳ vọng vàng vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2027 nhờ nhu cầu đầu tư và mua ròng từ ngân hàng trung ương.

TD Securities dự báo vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2027 khi nhu cầu từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương cùng tăng trở lại.

Điều gì có thể phá vỡ kịch bản?

Không phải mọi dự báo đều lạc quan một chiều. Theo Dünya Gazetesi, nhà phân tích Nic Puckrin cảnh báo rằng trước khi một nhịp phục hồi bền vững bắt đầu, vàng có thể còn trải qua những đợt giảm sâu và biến động mạnh.

Điều này nghĩa là con đường trở lại mốc 5.000 USD có thể không phải một đường thẳng, mà là một chuỗi rung lắc khiến nhiều nhà đầu tư ngắn hạn khó trụ được.

Tom Graff, Giám đốc Đầu tư của công ty cố vấn đầu tư Facet Wealth, cũng lưu ý rằng nếu Fed tăng lãi suất thêm hai hoặc ba lần trong năm 2027, USD có thể mạnh hơn nữa và gây áp lực lên vàng.

Đây là một kịch bản không hề xa vời: chỉ cần lạm phát không giảm đúng nhịp hoặc thị trường lao động Mỹ vẫn căng, Fed có thể buộc phải duy trì hoặc nâng lãi suất lâu hơn dự kiến và khi đó chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng sẽ trở nên đắt đỏ hơn.

Nói cách khác, mốc 5.000 USD trong năm 2027 là một kịch bản có cơ sở, nhưng không phải là kịch bản duy nhất. Nó phụ thuộc vào việc liệu 3 điều kiện vĩ mô (lãi suất, USD và dòng mua của ngân hàng trung ương) có cùng lúc thuận lợi hay không.

Chỉ cần một trong 3 điều kiện đó đảo chiều, mục tiêu 5.000 USD có thể bị đẩy lùi thêm một năm, thậm chí lâu hơn.

Như giới phân tích đã chỉ ra, chính sự thiếu chắc chắn đó là lý do vàng vẫn là một tài sản được theo dõi sát sao, ngay cả khi nó chưa thể quay lại đỉnh cũ trong năm nay.

Theo Dünya Gazetesi, Yahoo Finance