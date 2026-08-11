Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/8 diễn biến rất kỳ lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 11/8 giảm giá vàng miếng xuống mức 143,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/8, giá vàng trong nước ngày 11/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 11/8, giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/8, giảm giá vàng miếng nhưng tăng giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/8, chủ yếu tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,5 –145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 10/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/8 đảo chiều tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 50 USD/ounce, lên mức 4.385 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.385 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá mạnh trở lại, tiến gần vùng mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới đang duy trì trạng thái tích cực trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục đón nhận những tín hiệu trái chiều về tăng trưởng, lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng. Những bất ổn liên quan tới hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz khiến thị trường lo ngại nguồn cung năng lượng có thể bị gián đoạn lâu hơn dự kiến.

Về mặt kỹ thuật, vùng giá 4.360-4.380 USD/ounce được xem là khu vực cản đáng chú ý. Nếu vượt và duy trì trên vùng này, giá vàng có thể hướng tới 4.480 USD/ounce, xa hơn là mốc tâm lý 4.500 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, 4.299 USD/ounce là vùng hỗ trợ gần. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có nguy cơ lùi về 4.223 USD/ounce, thậm chí 4.147 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, diễn biến của lạm phát Mỹ, lợi suất trái phiếu, giá dầu và căng thẳng địa chính trị nhiều khả năng tiếp tục chi phối xu hướng của giá kim loại quý.

Với giá vàng trong nước biến động nhiều hướng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.385 USD/ounce (tương đương khoảng 139,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 4,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/8, giá vàng ngày 12/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.