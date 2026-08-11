Giá vàng biến động liên tục, nhà đầu tư nên làm gì?

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), phân tích, đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là một tài sản có vai trò quan trọng trong việc bảo toàn giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, sau giai đoạn biến động rất mạnh vừa qua, việc mua đuổi theo tâm lý thị trường hoặc dồn toàn bộ nguồn vốn vào vàng cần tuyệt đối tránh vì đây không phải lựa chọn tối ưu và dễ gặp rủi ro.

Thay vào đó, nhà đầu tư nên tiếp cận theo hướng thận trọng, giải ngân từng phần nếu có nhu cầu tích lũy dài hạn và duy trì tỷ trọng vàng hợp lý trong tổng danh mục tài sản.

Ngược lại, đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng từ trước, việc mua thêm hay bán ra cần căn cứ vào mục tiêu tài chính và cơ cấu danh mục tổng thể thay vì phản ứng theo những biến động ngắn hạn của thị trường.

Giữa lúc giá vàng biến động liên tục, nhà đầu tư nên thận trọng để tránh rủi ro. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Huy cũng nhấn mạnh, đối với nhà đầu tư, yếu tố quan trọng nhất lúc này không phải là dự đoán chính xác giá vàng ngày mai tăng hay giảm mà là xây dựng một chiến lược quản trị tài sản bền vững.

“Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư ngày càng trở nên cần thiết.

Một danh mục hợp lý có thể bao gồm: tiền gửi tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định, vàng và bạc với vai trò phòng thủ, cổ phiếu giá trị của các doanh nghiệp đầu ngành, chứng chỉ quỹ cùng các cơ hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp phù hợp với năng lực của từng cá nhân“, ông Huy tư vấn.

Trong khi đó, đối với những người tham gia thị trường với mục tiêu “lướt sóng”, ông Huy cho rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi mức độ thận trọng cao hơn rất nhiều.

“Biến động lớn luôn đi kèm với cơ hội nhưng cũng kéo theo rủi ro tương ứng. Khi giá vàng có thể tăng hoặc giảm hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một vài phiên thì việc dự báo chính xác xu hướng ngắn hạn trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán vẫn ở mức tương đối cao, làm gia tăng chi phí giao dịch và thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận kỳ vọng.

Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn cần đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội“, ông Huy nhận định.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng cho rằng, giá vàng điều chỉnh lên, xuống là hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong năm 2026, xu hướng chủ đạo vẫn là đi xuống. Vì thế, tại thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên dừng lại quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

“Trong trường hợp mua thì chỉ khi có tiền mặt và chỉ đầu tư vào vàng khoảng 20-30%. Còn với người bán thì nên cân nhắc, nếu mua ở thời điểm giá thấp, có lợi nhuận thì mới bán“, ông Phương đưa ra lời khuyên.

Cũng theo ông, vàng nên được xem là một tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư chứ không nên là kênh đầu tư duy nhất. Thông thường, tỷ trọng vàng hợp lý có thể dao động khoảng 5 - 15% tổng danh mục tài sản, tùy “khẩu vị” rủi ro của từng nhà đầu tư. Với những người có mức chấp nhận rủi ro thấp hoặc lo ngại lạm phát, tỷ trọng vàng có thể cao hơn một chút.

Trong giai đoạn hiện nay, có thể xem xét duy trì tỷ trọng vàng chiếm khoảng 15-25% tổng tài sản, do nhiều yếu tố bất lợi cho nền kinh tế vẫn đang hiện hữu. Do đó tỷ trọng vàng nên gia tăng so với trước đây.

Ngược lại, không nên dồn tất cả đầu tư vào vàng vì điều này khiến danh mục thiếu đa dạng và dễ tổn thương khi giá vàng đảo chiều mạnh.

Giá vàng theo các chuyên gia khó tăng mạnh trong cuối năm. (Ảnh: Minh Đức).

“Nhà đầu tư cần phân bổ hợp lý giữa vàng với các tài sản khác như tiền gửi, chứng khoán, bất động sản hoặc trái phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu biến động. Bên cạnh đó, thị trường cổ phiếu cũng là kênh đầu tư trung hạn hứa hẹn vì nhiều cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn. Nói tóm lại, vàng phù hợp với chiến lược phòng thủ hiện tại“, ông Phương khuyến cáo.

Vàng có còn hấp dẫn?

Ông Nguyễn Quang Huy nhận định xu hướng ngắn hạn của giá vàng còn nhiều biến động, nhiều khả năng vẫn tiếp tục xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen với biên độ lớn.

Sau một giai đoạn điều chỉnh mạnh rồi phục hồi nhanh, thị trường thường cần thêm thời gian để hấp thụ thông tin mới, tái cân bằng cung cầu và xác lập mặt bằng giá phù hợp hơn. Điều này đồng nghĩa những phiên biến động mạnh vẫn có thể tiếp diễn.

Ở góc độ trung hạn, vàng vẫn duy trì vai trò là một tài sản phòng thủ quan trọng trong hệ thống tài sản toàn cầu. “Tuy nhiên, triển vọng tăng giá sẽ khó diễn ra theo một đường thẳng như giai đoạn trước. Thị trường nhiều khả năng bước sang trạng thái tích lũy, phân hóa và phản ánh nhiều hơn các yếu tố nền tảng thay vì chỉ dựa vào tâm lý kỳ vọng“, chuyên gia nhấn mạnh.

Nói về những yếu tố đang chi phối giá vàng hiện tại, ông Huy cho biết đối với thị trường quốc tế, giá vàng chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố.

Thứ nhất là triển vọng chính sách tiền tệ và diễn biến lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Mọi thay đổi về kỳ vọng lãi suất đều có khả năng tác động đáng kể đến dòng vốn giữa vàng và các tài sản tài chính khác.

Thứ hai là những bất định của kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, vàng tiếp tục được quan tâm như một tài sản phòng thủ.

Thứ ba là nhu cầu đa dạng hóa tài sản của các nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng trung ương.

Đối với thị trường trong nước, bên cạnh tác động từ giá vàng quốc tế, giá vàng còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố cung - cầu, tâm lý nhà đầu tư và quá trình tái cân bằng sau giai đoạn tăng nóng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, dự báo giá vàng có thể lùi về khoảng 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn trước khi phục hồi lên 4.200 USD/ounce vào cuối năm 2026 và đạt khoảng 4.500 USD/ounce trong năm 2027.

Ông Hiếu cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng gây sức ép lên giá vàng là chi phí cơ hội. Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, vàng - tài sản không mang lại dòng tiền hay lợi suất trở nên kém hấp dẫn hơn. Dòng vốn vì thế có xu hướng chuyển sang các công cụ có khả năng sinh lời tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) góp phần nâng giá trị đồng USD, từ đó tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Với những người mua vàng ở vùng giá đỉnh và đang chịu thua lỗ, TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị không nên bán ra chỉ vì tâm lý hoảng loạn nếu chưa có nhu cầu sử dụng tiền. Theo ông, thị trường vẫn có khả năng phục hồi trong khoảng 10-12 tháng tới, thay vì phải mất nhiều năm như sau các cuộc khủng hoảng giai đoạn thập niên 1970 hay năm 2008.