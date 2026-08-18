Quây lưới làm chỗ "ăn chơi" cho 13.000 con ham nhảy này, một người Hà Tĩnh hễ bán 1 lứa là cầm cục tiền lãi 100 triệu

Tận dụng ao vườn, mạnh dạn nuôi ếch thương phẩm

Với những mô hình chăn nuôi truyền thống cho hiệu quả kinh tế chưa cao, nhiều nông dân ở xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) đang chủ động tìm hướng đi mới, phù hợp với điều kiện đất đai, mặt nước và nhu cầu thị trường.

Trong số đó, mô hình nuôi ếch thương phẩm của ông Bùi Văn Minh, ở thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến đang cho thấy hiệu quả rõ nét.

Chỉ với diện tích ao khoảng 100m2 trong vườn nhà, gia đình ông Minh đã nuôi thử nghiệm hơn 13.000 con ếch, mở ra hướng phát triển kinh tế hộ đầy triển vọng.

Trước đây, gia đình ông Bùi Văn Minh chủ yếu chăn nuôi ếch theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không cao, trong khi dịch bệnh có thời điểm xảy ra, môi trường chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm của ông Bùi Văn Minh ở xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) bước đầu đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương. Ảnh: LH

Từ thực tế đó, ông Bùi Văn Minh bắt đầu tìm hiểu những mô hình mới có vốn đầu tư phù hợp, thời gian nuôi ngắn và khả năng quay vòng vốn nhanh.

Qua tìm hiểu, nhận thấy ếch thương phẩm có giá trị kinh tế khá, nhu cầu thị trường ổn định, không đòi hỏi diện tích nuôi quá lớn, ông quyết định tận dụng ao trong vườn để đầu tư thử nghiệm.

Sau khi cải tạo ao, chuẩn bị nguồn nước và tìm mua con giống, gia đình ông thả hơn 13.000 con ếch. Trong suốt quá trình nuôi, ông Bùi Văn Minh đặc biệt chú trọng khâu chăm sóc, quản lý môi trường nước và phòng bệnh.

Nuôi ếch thương phẩm đòi hỏi người dân chú trọng lựa chọn con giống khỏe mạnh, vệ sinh ao nuôi sạch sẽ và thay nước định kỳ để duy trì môi trường ổn định, hạn chế dịch bệnh. Ảnh:LH

“Nuôi ếch không quá khó nhưng đòi hỏi người nuôi phải nắm chắc kỹ thuật. Quan trọng nhất là lựa chọn con giống khỏe mạnh, vệ sinh ao nuôi sạch sẽ, thay nước định kỳ để giữ môi trường ổn định.

Thức ăn phải đảm bảo chất lượng, cho ăn đúng giờ, đúng lượng và thường xuyên theo dõi để phát hiện, xử lý kịp thời khi ếch có dấu hiệu bất thường”, ông Minh chia sẻ.

Theo ông Bùi Văn Minh, môi trường nước là một trong những yếu tố quyết định thành công của mô hình nuôi ếch. Nếu người nuôi chủ quan, không kiểm soát tốt chất lượng nước, dịch bệnh có thể phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sống và năng suất.

Nhờ tuân thủ tương đối chặt chẽ quy trình kỹ thuật, đàn ếch của gia đình ông Bùi Văn Minh phát triển đồng đều, tỷ lệ sống cao. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, toàn bộ đàn ếch đạt trọng lượng thương phẩm và được thu hoạch.

Theo ông Bùi Văn Minh, nuôi ếch thương phẩm không quá khó nhưng người nuôi cần nắm vững kỹ thuật, kiểm soát tốt môi trường nước, đảm bảo thức ăn và thường xuyên theo dõi đàn ếch để đạt năng suất cao. Ảnh: LH

Với hơn 13.000 con ếch, gia đình ông Bùi Văn Minh thu khoảng 4 tấn ếch thương phẩm. Với giá bán dao động 55.000-60.000 đồng/kg, doanh thu ước đạt từ 238-260 triệu đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí gồm con giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh và công chăm sóc, gia đình ông Minh thu lãi khoảng 100-130 triệu đồng mỗi vụ.

Đây là mức thu nhập đáng kể đối với một mô hình được triển khai trên diện tích mặt nước tương đối nhỏ, đồng thời cho thấy tiềm năng của việc tận dụng ao vườn để phát triển các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế.

Mô hình nuôi ếch mở hướng tăng thu nhập cho bà con nông dân

Theo ông Bùi Văn Minh, một trong những ưu điểm nuôi ếch thương phẩm là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn. Sau khoảng 3 tháng, ếch có thể đạt trọng lượng để xuất bán, giúp người dân nhanh chóng thu hồi vốn và tiếp tục tái đầu tư cho vụ mới.

Bên cạnh đó, mô hình không cần diện tích quá lớn nên phù hợp với điều kiện sản xuất của nhiều hộ dân nông thôn. Những hộ có diện tích ao vườn sẵn có có thể cải tạo để nuôi, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, mặt nước.

Ưu điểm của mô hình nuôi ếch thương phẩm là thời gian nuôi ngắn, chỉ khoảng 3 tháng có thể xuất bán, giúp nông dân nhanh thu hồi vốn và quay vòng sản xuất hiệu quả. Ảnh: LH

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Minh cho rằng hiệu quả của mô hình phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật. Người nuôi cần chủ động học hỏi, lựa chọn con giống chất lượng, kiểm soát nguồn nước, thức ăn và theo dõi sát tình trạng đàn ếch trong suốt quá trình nuôi.

“Nuôi với số lượng lớn thì càng phải thường xuyên kiểm tra đàn ếch. Chỉ cần môi trường nước thay đổi hoặc thức ăn không đảm bảo cũng có thể ảnh hưởng đến cả đàn”, ông Bùi Văn Minh bật mí.

Từ hiệu quả bước đầu, mô hình của gia đình ông Bùi Văn Minh đã thu hút sự quan tâm của nhiều nông dân trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Một số hộ dân đã đến tham quan, tìm hiểu cách cải tạo ao, lựa chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh để cân nhắc đầu tư.

Nuôi ếch thương phẩm không đòi hỏi diện tích lớn, phù hợp với nhiều hộ nông dân nông thôn; nếu đầu tư bài bản và nắm vững kỹ thuật, người nuôi có thể nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: LH

Những năm gần đây, cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đồng Tiến đang mở ra không gian phát triển mới cho sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh những mô hình truyền thống, người dân ngày càng chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng có giá trị kinh tế cao hơn.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm không chỉ giúp gia đình ông Bùi Văn Minh nâng cao thu nhập mà còn mở thêm một hướng tham khảo cho nông dân vùng ven biển Hà Tĩnh trong quá trình chuyển đổi sản xuất, khai thác hiệu quả diện tích mặt nước và xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường.

Hiện giá ếch thương phẩm dao động từ 55.000-60.000 đồng/kg, giúp mô hình nuôi ếch mang lại nguồn thu khá và tạo động lực để nông dân mở rộng sản xuất. Ảnh: LH

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Kim Dung - Phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Tiến, cho biết: "Gia đình ông Bùi Văn Minh là một trong những hộ tiên phong mạnh dạn chuyển đổi đối tượng nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Hiệu quả từ mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình ông Bùi Văn Minh cho thấy đây là hướng đi có nhiều triển vọng. Mô hình tận dụng tốt diện tích ao vườn, thời gian nuôi ngắn, cho hiệu quả kinh tế khá cao".