Dưa hấu chiến thần Trung Quốc giá nửa triệu đồng/quả vẫn đắt hàng

Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt được trồng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với sản lượng hàng triệu tấn mỗi năm. Một phần sản lượng dưa hấu được xuất khẩu sang Trung Quốc, phần còn lại tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Vào các mùa trong năm, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua dưa hấu tại khắp các chợ, cửa hàng, siêu thị ở nước ta với giá chỉ từ 15.000-35.000 đồng/kg tùy loại. Thậm chí, có thời điểm dưa hấu còn được bày bán trên vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội với giá dưới 10.000 đồng/kg.

Dù là loại trái cây đã quá quen thuộc với người tiêu dùng, thế nhưng những ngày gần đây, dưa hấu chiến thần Trung Quốc vẫn gây sốt khi tràn sang chợ Việt.

Trên các chợ online, người bán quảng cáo dưa hấu chiến thần là giống dưa Nhật Bản, được trồng tại Cam Túc (Trung Quốc). Loại dưa hấu Trung Quốc này được miêu tả có hương thơm cùng vị ngọt như mật, ruột đỏ ăn giòn, mọng nước và không có hạt. Trên từng quả thường có tem mã vạch hoặc mã QR để người mua kiểm tra thông tin chính hãng.

Dưa hấu chiến thần Trung Quốc được rao bán la liệt ở các chợ online. Ảnh: NVCC

Thời điểm trước tháng 9, dưa hấu chiến thần loại A được rao bán phổ biến với giá từ 110.000-120.000 đồng/kg. Một quả dưa hấu loại này có trọng lượng dao động từ 4-6kg, tương đương 440.000-720.000 đồng/quả - mức giá khá đắt đỏ so với dưa hấu Việt Nam.

Song, vài ngày trở lại đây, loại dưa hấu Trung Quốc này dần hạ nhiệt, giá lùi xuống còn 75.000-90.000 đồng/kg hàng loại A, khoảng 300.000-540.000 đồng/quả.

“Dù có giá cao so với mặt bằng dưa hấu nội địa, nhưng dưa hấu chiến thần vẫn rất đắt hàng”, chị Lê Thị Thu Minh - chủ cửa hàng trái cây ở Định Công (Hà Nội) nói với VietNamNet.

Chị Minh nhập dưa hấu chiến thần Trung Quốc về bán từ giữa tháng 6, giá lên tới 130.000 đồng/kg. Tính ra, 1 quả dưa 6kg giá khoảng 780.000 đồng, song có những ngày chị vẫn bán hết khoảng 15 thùng dưa (4 quả/thùng).

Từ đầu tháng 9 đến nay, giá dưa hấu chiến thần giảm còn 90.000 đồng/kg nên càng đắt khách mua hơn. Theo đó, số lượng dưa chị bán được cũng tăng lên hơn 20 thùng/ngày, chị Minh cho hay. Trong đó, có những khách đặt nguyên thùng 4 quả.

Dưa hấu chiến thần quả to, nặng khoảng 4-6kg, vỏ mỏng, sọc đẹp, không hạt, ruột đỏ đặc. Người bán giới thiệu loại dưa này chắc, ngọt lịm và có mùi thơm đặc trưng. Ảnh: NVCC

Chị Đinh Thị Hạnh - nhân viên tại một cửa hàng trái cây ở phường Phương Liệt (Hà Nội), thừa nhận dưa hấu chiến thần đang gây sốt trên thị trường, được rất nhiều chị em nội trợ đặt mua bất chấp giá tương đối đắt đỏ.

“Dưa hấu chiến thần thường được cửa hàng nhập về theo chuyến, khoảng 1 tấn/chuyến. Số lượng này chỉ bán trong khoảng 3 ngày là hết hàng”, chị cho hay. Ví như dịp trước lễ 2/9, dưa hấu chiến thần có giá 85.000 đồng/kg, cửa hàng bán hết khoảng 0,5 tấn/ngày vì nhiều gia đình có nhu cầu mua để đem về quê làm quà biếu, tặng.

Theo số liệu Cục Hải quan được công bố gần đây, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 731 triệu USD rau quả từ Trung Quốc, tăng gần 49% so với cùng kỳ.

Các đầu mối buôn bán cho biết, táo, nho, lê, dưa hấu, đào, mận... là những loại trái cây Trung Quốc được nhập về Việt Nam với số lượng lớn. Giá bán các mặt hàng này phụ thuộc vào mùa vụ và nguồn cung.

Riêng dưa hấu chiến thần, theo giới buôn, đây là mặt hàng khá mới trên thị trường Việt nên giá bán hiện còn cao. Tuy nhiên, khi nguồn cung tăng, giá loại dưa này sẽ dần hạ nhiệt.