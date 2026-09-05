Nông dân Quảng Trị đầu tư tiền tỷ nuôi ốc bươu đen, bán giá cao nên thu hàng trăm triệu

Nuôi ốc bươu đen cho thu nhập cao, thị trường ưa chuộng, đầu ra rộng mở

Tại nhiều địa phương ở Quảng Trị, con ốc bươu đen đang dần trở thành vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Không chỉ có lợi thế về nguồn thức ăn dễ tìm, mô hình này còn có thể tận dụng ao hồ, ruộng trũng và từng bước phát triển theo hướng công nghệ cao.

Anh Trần Công Hiếu ở thôn Thuỷ Đông, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị có thu nhập cao nhờ nuôi ốc bươu đen. Ảnh: Ngọc Vũ.

Một trong những mô hình cho hiệu quả rõ nét là của anh Trần Công Hiếu (33 tuổi), chủ trại ốc bươu đen ở thôn Thuỷ Đông, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc thôn Nhật Lệ, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ).

Năm 2019, nhận thấy nuôi ốc bươu đen phù hợp với điều kiện gia đình, anh Hiếu đã đầu tư. Sau nhiều lần thất bại vì chưa am hiểu kỹ thuật, đến năm 2020, từ số vốn đầu tư 80 triệu đồng, anh Hiếu bước đầu thành công với mô hình nuôi ốc bươu đen trong 6 sào (3.000m2) ao đất.

Từ năm 2021 đến nay, mỗi vụ anh Hiếu thả nuôi 30.000 con giống, sau 3 đến 4 tháng nuôi sẽ xuất bán, sản lượng bình quân khoảng 2 tấn ốc thịt/vụ. Ngoài ốc thương phẩm, anh còn sản xuất và bán ốc giống.

Với giá bán dao động từ 70.000-100.000 đồng/kg ốc thịt, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Hiếu lãi khoảng 200 triệu đồng. Điều đáng chú ý, anh Hiếu không chỉ bán sản phẩm của gia đình mà còn liên kết với nhiều hộ dân, đảm nhận bao tiêu khoảng 10 tấn ốc mỗi năm.

Anh Trần Công Hiếu sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những người quan tâm, muốn nuôi ốc bươu đen để phát triển kinh tế. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo anh Hiếu, thị trường tiêu thụ ốc bươu đen hiện rất rộng. Nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhất là vào những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, sản phẩm có thời điểm rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Không chỉ có mô hình quy mô vừa, một số nông dân Quảng Trị đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển nuôi ốc bươu đen thương phẩm.

Tại thôn Quyết Thắng, xã Bến Quan, chị Trần Thảo Ly đầu tư 1,2 tỷ đồng xây dựng mô hình trên diện tích 1.000m2 mặt nước. Nguồn thức ăn chủ yếu là các loại rau, củ, quả theo mùa. Mỗi tháng, mô hình của chị Ly xuất bán khoảng 1 tạ ốc thịt với giá từ 60.000-80.000 đồng/kg. Nhờ nguồn thu tương đối ổn định, chị đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô.

Chính quyền địa phương cũng đánh giá mô hình bước đầu cho hiệu quả kinh tế và định hướng hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật để nhân rộng.

Chị Trần Thảo Ly, trú thôn Quyết Thắng, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị đầu tư 1,2 tỷ đồng nuôi ốc bươu đen. Sau một năm triển khai, chị Ly đã bước đầu thành công. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong khi đó, tại thôn Sa Trung, xã Vĩnh Linh, chị Võ Thị Trang lựa chọn hướng đầu tư nuôi ốc bươu đen công nghệ cao.

Năm 2022, chị đầu tư 150 triệu đồng, thử nghiệm nuôi ốc trên 800m2 ao hồ tự nhiên. Lứa đầu tiên thả 20.000 con giống, sau 5 tháng thu hoạch được 2,5 tấn ốc thịt. Với giá bán 70.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, chị lãi khoảng 80 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình nuôi thực tế cho thấy ao hồ tự nhiên có nhiều hạn chế, đặc biệt trong việc kiểm soát pH và nhiệt độ nước. Mưa lớn, nắng nóng hoặc thời tiết lạnh có thể khiến môi trường nước thay đổi, làm ốc sinh trưởng kém hoặc chết hàng loạt nếu không xử lý kịp thời.

Để khắc phục, đầu năm 2024, chị Trang mạnh dạn vay vốn ngân hàng, huy động thêm tiền từ người thân để đầu tư trại nuôi công nghệ cao trị giá hơn 2 tỷ đồng. Trại nuôi ốc bươu đen của chị Trang gồm 4 ao, tổng diện tích 1.000m2, có điện 3 pha, nhà màng, ao lót bạt và hệ thống lọc, xử lý nước.

Tháng 7/2024 đến nay, mỗi vụ chị Trang thả 350.000 con giống. Sau 4 tháng, mô hình cho thu hoạch 7 tấn ốc thịt. Với giá bán khoảng 80.000 đồng/kg, sau khi trừ toàn bộ chi phí, chị lãi 290 triệu đồng.

Chị Trần Thị Trang (trú thôn Sa Lung, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đầu tư hơn 2 tỷ đồng nuôi ốc công nghệ cao. Sau 2 năm, mô hình của chị cho thu nhập ổn định. Ảnh: Ngọc Vũ.

“Thị trường ốc thịt rộng mở, có nhiều đầu mối liên hệ với tôi đề nghị cung cấp ốc dài hạn. Thế nhưng, ở Quảng Trị còn ít người nuôi, sản lượng không lớn nên tôi chưa thể ký hợp đồng. Năm nay một số vùng nuôi ốc bươu đen lớn ở khu vực phía Bắc bị lũ lụt gây thiệt hại, khiến nguồn cung khan hiếm. Dịp lễ 2/9 năm nay ốc bươu đen không đủ cung cấp cho thị trường”, chị Trang cho biết.

Kỹ thuật nuôi ốc bươu đen: Kiểm soát pH, nguồn nước và thức ăn là yếu tố then chốt

Anh Trần Công Hiếu cho biết, muốn nuôi ốc bươu đen hiệu quả, yếu tố quan trọng hàng đầu là kiểm soát môi trường nước. Thời điểm từ tháng 4 đến tháng 10, thời tiết ấm áp, ốc phát triển mạnh và đây cũng là chính vụ nuôi. Độ pH trong ao cần được duy trì ở mức phù hợp.

Với mô hình của anh Hiếu, độ pH được kiểm soát từ 6,5-7. Hàng tuần, người nuôi nên bổ sung nguồn nước mới, đồng thời xử lý các vi sinh vật gây hại.

Một kinh nghiệm được anh Hiếu áp dụng là thả thêm một lượng cá mè trong ao. Cá mè có thể ăn thức ăn thừa của ốc, đồng thời hoạt động dưới đáy ao giúp hạn chế tích tụ khí độc.

Thị trường tiêu thụ ốc bươu đen rộng mở, đặc biệt khan hàng vào các dịp lễ, tết. Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, sản phẩm ốc thịt không đủ cung cấp ra thị trường Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Thức ăn của ốc bươu đen tương đối dễ kiếm, chủ yếu là các loại rau, quả như bầu, bí, rau đậu, khoai, môn... Trong ao có thể trồng hoặc thả các loại bèo như bèo tây, bèo tay tượng, hoa súng. Các loại thực vật thủy sinh vừa tạo bóng mát, giúp giữ ấm khi trời lạnh, vừa có tác dụng lọc nước.

Mực nước trong ao nuôi ốc bươu đen cũng cần được điều chỉnh theo mùa. Vào mùa hè, mực nước trong ao nên duy trì khoảng 0,8-1,2m. Mùa đông có thể giảm còn 15-20cm để thủy sinh nằm gần đáy, tạo nơi trú ngụ và giúp ốc giữ ấm.

Đối với việc sản xuất con giống, sau khi ốc bố mẹ đẻ trứng, người nuôi có thể đưa trứng vào thùng xốp, sử dụng thiết bị hỗ trợ để ấp trong khoảng 25 ngày, qua đó nâng tỷ lệ trứng nở so với môi trường tự nhiên.

Ốc mới nở cần được chăm sóc bằng các chế phẩm làm giàu nước và cho ăn thức ăn mềm như mướp, bầu. Tùy yêu cầu kích cỡ của khách hàng, ốc có thể được nuôi khoảng 3-5 tháng trước khi xuất bán.

Nuôi ốc bươu đen đang giúp nhiều hộ dân ở tỉnh Quảng Trị có việc làm, thu nhập ổn định. Ảnh: Ngọc Vũ.

Từ thực tế sản xuất, chị Võ Thị Trang cho rằng ốc bươu đen sinh trưởng tốt trong môi trường nước có pH khoảng 6,5-8,5 và nhiệt độ từ 25-30 độ C. Đây cũng chính là lý do chị lựa chọn mô hình công nghệ cao.

Nhà màng giúp hạn chế tác động của mưa và nắng, trong khi hệ thống lọc, xử lý nước giúp kiểm soát môi trường ao nuôi. Đặc biệt, hệ thống xử lý nước tại trang trại của chị được tích hợp với điện thoại thông minh, cho phép theo dõi các chỉ số trong nước và điều khiển từ xa.

Ao được lót bạt giúp giảm hao hụt nước; hệ thống lọc giúp vệ sinh nước thường xuyên, cung cấp oxy và bổ sung khoáng chất, tạo điều kiện để ốc sinh trưởng nhanh hơn.

Thời gian hoạt động của ốc chủ yếu từ khoảng 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Thức ăn vẫn chủ yếu là nguồn thức ăn xanh như bầu, bí, mướp, rau khoai, bèo tây. Ngoài ra, người nuôi có thể bổ sung cám gạo, cám ngô.

Nông dân ở tỉnh Quảng Trị đang đầu tư công nghệ vào nuôi ốc bươu đen nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chị Trang còn đầu tư hệ thống sản xuất viên cám nổi, sử dụng thức ăn xanh xay trộn với cá để tạo thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Cách làm này giúp chủ động nguồn thức ăn, kiểm soát lượng cho ăn theo từng giai đoạn sinh trưởng và hạn chế thức ăn dư thừa.

Ông Mai Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, cho biết từ những mô hình thực tế, có thể thấy thị trường ốc bươu rộng mở, hiệu quả kinh tế cao. Đây là cơ sở để các hộ nuôi tiếp tục mở rộng quy mô, liên kết sản xuất và xây dựng chuỗi bao tiêu, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Nếu kiểm soát tốt kỹ thuật, chủ động con giống, nguồn thức ăn, môi trường nước và xây dựng được đầu ra ổn định, con ốc bươu đen được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một hướng làm giàu mới cho nông dân Quảng Trị.