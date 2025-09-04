Chà là tươi Thái Lan về Việt Nam rẻ 'chưa từng có'

Khảo sát tại các chợ truyền thống TP HCM cho thấy, chà là tươi Thái Lan nhập về năm nay nhiều hơn so với các mùa trước. Nhờ vậy, giá thành loại quả này cũng giảm nhiều.

Ghi nhận tại cửa hàng hoa quả nhập khẩu chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông cho thấy chà là tươi đang được rao bán với giá chỉ 90.000 đồng một kg. Theo người bán hàng, loại này có xuất xứ từ Thái Lan. Mức này giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đây, hàng tươi nhập khẩu thường dao động 200.000-300.000 đồng một kg, thậm chí có thời điểm lên 700.000 đồng một kg. So với mặt bằng giá cũ, mức giá hiện tại là thấp chưa từng có.

Tại các chợ Phạm Văn Hai, Tân Định ở TP HCM, chà là tươi cũng bán với giá rẻ nhất từ trước tới nay. Chị Oanh, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai, cho biết các năm trước loại trái cây này giá cao, chị thậm chí không dám nhập bán vì sợ kén khách.

Chà là tươi được bán tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ảnh: Linh Đan

Đồng quan điểm, chị Loan tiểu thương chợ Tân Định cho biết, không chỉ chà là Thái Lan mà hàng Ấn Độ cũng hạ nhiệt so với trước và được bán quanh mức 250.000-300.000 đồng một kg. Hàng Thái Lan sở dĩ giá rẻ vì được trồng nhiều, sản lượng lớn. Đặc biệt, hàng Thái vẫn còn vị chát chứ không ngọt đậm như hàng Ấn Độ nên giá lại càng rẻ.

Khác mọi năm, các tiểu thương cho biết khá nhiều nhà cung cấp chào hàng với giá hấp dẫn. So với các loại trái cây nhập khẩu khác như nho Mỹ, cherry Australia hay táo New Zealand, hàng tươi Thái Lan hiện có giá cạnh tranh hơn hẳn, mở rộng tệp khách hàng từ phân khúc cao cấp xuống nhóm tiêu dùng phổ thông.

Các nhà bán lẻ dự đoán giá chà là tươi Thái Lan có thể duy trì ở mức thấp cho tới hết mùa thu hoạch, sau đó tăng nhẹ khi nguồn cung giảm.

Trên chợ mạng, sản phẩm này đang được rao bán với nhiều mức giá, trung bình khoảng 850.000 đồng thùng 13 kg, tức 79.000 đồng.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và Hóc Môn cho biết, các năm trước chà là ít về chợ, nhưng năm nay, hàng của Thái Lan về nhiều hơn mọi năm. Ngoài ra, một số vùng ở Việt Nam cũng trồng được loại này nên giá giảm. Tại chợ, thương nhân bán một thùng hàng 6 kg, giá sỉ 500.000-560.000 đồng, tức 83.000-93.000 đồng một kg. Một số nơi bán xả hàng qua ngày, chà là giảm xuống còn dưới 80.000 đồng một kg.

Cây chà là có tên khoa học là Phoenix dactylifera, thuộc họ cau. Chúng có hàng trăm giống và được trồng phổ biến trên thế giới. Cây có nguồn gốc từ Trung Đông và Bắc Phi, trồng nhiều ở Trung Đông, khối Ả Rập, Ấn Độ, Israel. Sau đó, loại này lan rộng ra toàn thế giới.

Cây có chiều cao trung bình 15-25m, tương tự cây dừa. Lá giống như lá dừa nhưng cuống lá có nhiều gai nhọn. Quả chà là có hình bầu dục. Còn sống quả có màu xanh khi quả già có màu vàng, chín ngả màu nâu sậm, ăn có vị hơi chát. Quả chín có mùi thơm dễ chịu, chứa nhiều đường có thể dùng ăn tươi hoặc sấy khô.