Giá dầu cắm đầu giảm vì lo ngại OPEC+ xem xét tăng sản lượng

Hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,5%, chốt ở mức dưới 64 USD/thùng, xóa sạch đà tăng của phiên liền trước. Nguyên nhân đến từ hai yếu tố: thông tin OPEC+ cân nhắc tăng sản lượng và số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo, làm dấy lên lo ngại nhu cầu tiêu thụ trong dài hạn.

Trước đó, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã hoàn tất việc bổ sung nhanh 2,5 triệu thùng/ngày từ cuộc họp trước. Theo Reuters, trong phiên họp tới, nhóm này sẽ tiếp tục bàn phương án nâng thêm sản lượng, song chưa có quyết định cuối cùng.

Giá dầu ổn định sau khi đóng cửa ở mức cao nhất trong một tháng khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro địa chính trị.

Vì sao OPEC+ muốn tăng thêm nguồn cung?

Trong năm nay, OPEC+ nhiều lần gây bất ngờ khi chuyển hướng chiến lược, ưu tiên giành lại thị phần thay vì giữ giá cao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung từ ngoài OPEC, đặc biệt từ Mỹ, dự kiến sẽ tăng mạnh vào cuối năm 2025, có nguy cơ khiến thị trường dư thừa nặng nề trong quý IV.

Nếu OPEC+ tiếp tục nâng sản lượng, áp lực dư cung sẽ càng lớn. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể nếu có vẫn chưa rõ. Một số chuyên gia cho rằng nhóm có thể tận dụng cơ hội để giữ vai trò then chốt trên thị trường, đồng thời duy trì quan hệ chính trị với Mỹ.

Các yếu tố địa chính trị tác động thế nào?

Thị trường dầu còn chịu ảnh hưởng mạnh từ căng thẳng toàn cầu. Mỹ đang gia tăng sức ép với Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga, trong khi Ukraine tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump còn điều tàu hải quân tới Venezuela, động thái được cho là nhằm kiểm soát buôn lậu ma túy nhưng cũng làm gia tăng rủi ro địa chính trị.

Theo chuyên gia Rebecca Babin từ CIBC Private Wealth Group, OPEC+ “đang đi trên lằn ranh nguy hiểm” nếu nới sản lượng trong lúc nhu cầu yếu theo mùa. Bà dự báo kịch bản cơ bản là nhóm sẽ chưa vội tăng thêm vào thời điểm này.