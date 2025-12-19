Khách Tây thử món lạ ở TPHCM, mềm như tan trong miệng, giá chỉ 15.000 đồng

Chase Matheson (đến từ Canada) gần đây có chuyến du lịch Việt Nam. Anh chọn TPHCM làm điểm dừng chân, dành thời gian trải nghiệm nhiều món ăn, thức uống đường phố hấp dẫn.

Trong số những món từng thử, Chase thấy khá ấn tượng với một thức quà bình dân. Đó là tào phớ (tùy từng vùng miền còn gọi là tàu pha, đậu hũ, tàu hủ/tàu hũ).

Chase trải nghiệm tào phớ - món ăn đường phố quen thuộc ở Việt Nam.

Tào phớ được làm từ đậu tương xay nhỏ, lọc bỏ bã như làm đậu phụ nhưng kỹ hơn, sau đó đun sôi, chờ nguội rồi cho thêm chút phụ gia (như đường nho, gelatin…) để tạo đông.

Tùy từng nơi, người ta có thể ăn tào phớ cùng nước đường ướp hoa nhài hay cho thêm gừng giã dập (hoặc thái lát mỏng). Đặc biệt ở TPHCM, tào phớ thường được nấu đặc và sánh hơn, cho thêm nước cốt dừa khi thưởng thức.

Tào phớ có thể ăn lạnh hoặc nóng, thường được bán ở vỉa hè hoặc gánh hàng rong. Người bán sẽ dùng muỗng hoặc vỏ con trai, vỏ lon bia vạt nhọn rồi khéo léo gạt từng thìa phớ mỏng vào bát/cốc sao cho thật sánh mịn, không vỡ và chan thêm nước đường.

Tào phớ được bán rong ở đường phố, thưởng thức mùa nóng hay lạnh đều ngon

Chase cho biết, anh vô tình biết đến tào phớ khi thấy món này được bán rong trong một con hẻm nhỏ ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Nhìn món ăn có hình thức hấp dẫn, anh liền hỏi mua một cốc với giá 15.000 đồng.

Khi nếm thử, vị khách Tây thấy tào phớ có hương vị ấm nóng và ngọt ngào, rất dễ chịu, “cảm giác giống như được chế biến từ đậu nành”.

Anh tiếp tục ăn thêm và thấy thích thú vì tào phớ mềm mịn như tan trong miệng, hòa quyện với nước đường ngọt dịu và chút gừng cay nồng.

“Ngon quá, cảm giác thật tuyệt. Món ăn này làm ấm cổ họng của tôi”, Chase thốt lên.

Vị khách Tây khen tào phớ mềm mịn như tan trong miệng, có thêm gừng nên càng phù hợp để thưởng thức khi bị đau họng.

Nam du khách cho hay, tào phớ không chỉ ngon mà hình thức còn hấp dẫn. Nước đường chan cùng có màu hổ phách đẹp mắt, điểm thêm vài miếng gừng vàng ươm, đượm vị ngọt của đường.

“Đây là một trong những món mà bạn thường không nghĩ đến khi thức dậy vào buổi sáng. Kiểu chẳng ai nghĩ sẽ ra đường tìm món này để ăn.

Nhưng nếu tình cờ bắt gặp và mua rồi thưởng thức, bạn sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra đó thực sự là thứ hoàn hảo để ăn”, Chase chia sẻ thêm.

Nam du khách nước ngoài nhận xét tào phớ là một trong những món ăn đường phố đáng thử khi du lịch TPHCM.

Vị khách châu Âu thừa nhận tào phớ có hương vị thơm ngon. Thậm chí, mức giá bình dân cũng là điểm cộng khiến anh càng thêm yêu thích thức quà đường phố đó.

“Tào phớ nhìn vậy nhưng ăn cũng khá no”, anh cho hay.

Khi chia sẻ video ăn tào phớ lên kênh YouTube cá nhân, Chase cũng nhấn mạnh đây là món ăn đường phố đáng thử ở TPHCM.

Được biết, ngoài tào phớ, trong thời gian khám phá ở TPHCM, Chase cũng có dịp trải nghiệm nhiều món ăn, thức uống đường phố khác như phở trộn, thạch sương sâm, bánh dừa, sinh tố bơ, cháo sườn, cà phê muối…

Anh nhận xét các món ăn đều có hương vị hấp dẫn, giá phải chăng, chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn/món.

Ảnh: Chase Matheson