Tài sản các tỷ phú USD Việt Nam tăng mạnh sau một năm

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách các tỷ phú USD năm 2024. Để có tên trong danh sách, phương pháp được Forbes lựa chọn là đánh giá quy mô tài sản của cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại ngày 8/3.

Năm 2024, thế giới có 2.781 tỷ phú USD, tăng 141 người so với năm 2023 và nhiều hơn 26 người so với số tỷ phú USD kỷ lục được thiết lập vào năm 2021. Tổng tài sản các tỷ phú USD năm 2024 đạt tổng cộng 14,2 nghìn tỷ USD, tăng 2 nghìn tỷ USD so với năm 2023 và tăng 1,1 nghìn tỷ USD so với mức tài sản kỷ lục của các tỷ phú USD năm 2021.

Thống kê cho thấy, 2/3 số tỷ phú USD ghi nhận tăng giá trị tài sản so với năm 2023, chỉ có 1/4 số tỷ phú USD thế giới ghi nhận tài sản sụt giảm so với năm liền trước. Số tài sản của Top 20 tỷ phú USD giàu nhất thế giới ghi nhận tăng thêm 700 tỷ USD so với năm 2023 và Mỹ là quốc gia có số tỷ phú USD nhiều nhất với kỷ lục 813 tỷ phú với tổng giá trị tài sản đạt 5,7 nghìn tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ 2 với 473 tỷ phú USD (bao gồm cả Hồng Kông) trị giá 1,7 nghìn tỷ USD. Ấn Độ cũng ghi nhận số tỷ phú USD đạt kỷ lục với 200 người để đứng thứ 3.

Theo số liệu được Forbes công bố, Việt Nam đóng góp 6 tỷ phú USD trong năm 2024, số tỷ phú USD Việt Nam tương đương với năm 2023. Sáu tỷ phú gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Tổng các tài sản của 6 tỷ phú USD Việt Nam trong năm 2024 là 13,9 tỷ USD. Thống kê cũng cho thấy trừ ông Nguyễn Đăng Quang và Trần Bá Dương, các tỷ phú còn lại đều ghi nhận tài sản tăng so với năm ngoái.

6 tỷ phú USD của Việt Nam sở hữu khối tài sản trị giá 13,9 tỷ USD

Hiện tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản trị giá 4,4 tỷ USD, tăng 0,1 tỷ USD so với năm 2023. Đây là năm thứ 12, đại gia quê gốc Hà Tĩnh góp mặt trong danh sách này. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 712 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Trong khi đó, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu tài sản 2,8 tỷ USD, tăng 600 triệu USD so với con số 2,2 tỷ USD của năm 2023. Hiện bà Thảo đang giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT HDBank, Phó chủ tịch và CEO hãng hàng không VietJet Air. Nữ đại gia người Hà Nội đứng thứ 1.187 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Đứng thứ 3 trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam trong năm 2024 là Chủ tịch Trần Đình Long của tập đoàn Hòa Phát. Đại gia người Hải Dương sở hữu khối tài sản trị giá 2,6 tỷ USD, tăng mạnh so với con số 1,8 tỷ USD năm 2023. Ông Long hiện đứng thứ 1.286 thế giới.

Về phần mình, tỷ phú Hồ Hùng Anh lần thứ 6 góp mặt trong danh sách các tỷ phú USD thế giới. Tài sản của Chủ tịch ngân hàng Techcombank năm 2024 là 1,7 tỷ USD, ghi nhận tăng thêm 200 triệu USD so với năm 2023. Tỷ phú Hồ Hùng Anh đứng vị trí thứ 1.851 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Ông Trần Bá Dương và gia đình được đưa vào danh sách tỷ phú từ năm 2018, hiện có 1,2 tỷ USD, giảm 0,3 tỷ USD so với năm 2023. Công ty Ôtô Trường Hải (Thaco) do ông thành lập ban đầu chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài, như Kia, Mazda và Peugeot và sản xuất xe bus, xe tải thương hiệu Việt. Ông Dương đứng vị trí thứ 2.410 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang xuất hiện trong danh sách năm thứ 4 liên tiếp. Tài sản của ông hiện là 1,2 tỷ USD, ghi nhận giảm 100 triệu USD so với năm liền trước. Chủ tịch Masan cùng đứng vị trí thứ 2.410 trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới cùng ông Trần Bá Dương và gia đình.

