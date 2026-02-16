Gà luộc gần 1,8 triệu đồng/con vẫn ‘cháy hàng’ ở chợ Hàng Bè sáng 29 Tết

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), trong khi nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn khá yên ắng, khu vực quanh chợ Hàng Bè đã nhộn nhịp từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn.

Từ 6h sáng, người đổ về chợ đã rất đông, tranh thủ mua sắm những thứ cần thiết cuối cùng cho mâm cơm tất niên và chuẩn bị đón năm mới.

Các lối đi nhỏ nhanh chóng kín người và xe máy. Ngoài các quầy thịt, cá, rau củ, khu vực bán đồ ăn nấu sẵn là nơi tập trung đông khách nhất.

Nhiều gia đình chọn mua trọn gói cả mâm cỗ hoặc mua từng món chính đã chế biến, kết hợp với vài món tự nấu tại nhà để tiết kiệm thời gian trong ngày bận rộn.

Dọc các sạp hàng, hàng chục khay thực phẩm được bày sẵn: Gà luộc, mọc, giò lụa, giò bò, chả bì, cá kho, thịt kho, nem rán, canh măng, thịt đông, xôi gấc, bánh chưng…

Đáng chú ý, nhiều mâm gà luộc vàng óng được đặt ở vị trí dễ nhìn, giá dao động từ 600.000 đồng đến gần 1,8 triệu đồng mỗi con, tùy kích cỡ và yêu cầu trình bày.

Dù mức giá cao, khách vẫn hỏi mua liên tục. Một số quầy thông báo hết hàng sớm, phải chờ đợt hàng sau.

Anh Hoàng Anh (sống ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm nay gia đình quyết định mua gà luộc sẵn và một số món chính. “Ngày cuối năm việc nhiều, nếu tự làm hết sẽ rất vất vả. Giá có cao hơn ngày thường nhưng mình yên tâm về chất lượng, hình thức cũng đẹp để bày cỗ”, anh Hoàng Anh nói.

"Tôi hơi bất ngờ vì giá tăng mạnh, nhưng sát Tết thì khó đòi hỏi như ngày thường. Quan trọng là có đủ món cho gia đình sum họp”, chị Hòa ở phố Quán Sứ cho biết.

Theo các tiểu thương, ngày cuối cùng trong năm luôn là cao điểm. Nhiều hộ phải chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế từ đêm hôm trước, tăng nhân công để kịp phục vụ. Một số mặt hàng hết trước 9h, khách phải chuyển sang quầy khác hoặc chờ thêm.

Không chỉ thực phẩm chế biến sẵn, các quầy rau củ, thịt cá tươi sống cũng đông khách.

Chợ Hàng Bè từ lâu được xem là địa chỉ "vàng" của nhiều gia đình nội thành, nổi tiếng với thực phẩm tươi và các món nấu sẵn đa dạng. Do mức giá thường cao hơn mặt bằng chung, nơi đây còn được gọi là “chợ nhà giàu” giữa lòng phố cổ.