SJC Mua 170,000 Bán 173,500

BTMH Mua 170,000 Bán 173,000

USD Mua 26,108 Bán 26,358

EUR Mua 30,257 Bán 31,852

Chiều 15-4, xổ số miền Nam tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 15-4 mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

Chiều 15-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý đã tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc vé số của 2 đài mở thưởng trước đó.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 14-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Kết quả xổ số miền Nam ngày 14-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 13-4, giải độc đắc (dãy số 310631) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 2

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 2

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé TPHCM là đại lý vé số Hải Diệu 2 và đại lý vé số Phát Tài 3 ở tỉnh Đồng Nai. 12 vé TPHCM trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Giải an ủi của vé số TPHCM cũng trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phát Tài 3 và đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở tỉnh Đồng Nai.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 14-4, giải độc đắc (dãy số 499850) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Hổ

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Hổ

Đến chiều 15-4, đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết đã đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bạc Liêu. 15 vé Bạc Liêu trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Chiều 15-4, xổ số miền Nam tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc - 4

Chiều 15-4, xổ số miền Nam tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc - 5

Xổ số miền Nam ngày 15-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Xổ số miền Nam ngày 15-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 15-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

Sau khi biết mình trúng giải độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở miền Tây liên hệ với đại lý yêu cầu mang tiền đến nhà đổi thưởng.

-15/04/2026 15:11 PM (GMT+7)
