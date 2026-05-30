Việt Nam có 1.233 người siêu giàu, đứng thứ 4 thế giới về tốc độ gia tăng tài sản

Việt Nam lọt top 4 thế giới về tốc độ “sản sinh” người siêu giàu

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, lạm phát và bất ổn tài chính, quy mô tài sản của tầng lớp giàu có trên thế giới vẫn tiếp tục phình to. Đáng chú ý, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh hàng đầu toàn cầu.

Theo Báo cáo Thịnh vượng 2026 (The Wealth Report) do Knight Frank công bố, số lượng cá nhân siêu giàu trên toàn thế giới - nhóm sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên (UHNWI) đã tăng mạnh trong vòng 5 năm qua.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2026 ghi nhận số người siêu giàu toàn cầu tăng từ 551.435 lên 713.626 cá nhân. Như vậy, thế giới đã có thêm hơn 162.000 người bước vào nhóm tài sản trên 30 triệu USD chỉ trong 5 năm, tương đương trung bình mỗi ngày xuất hiện khoảng 89 cá nhân vượt ngưỡng siêu giàu.

Báo cáo cho thấy động lực tăng trưởng mới của tầng lớp UHNWI không còn tập trung tuyệt đối ở các nền kinh tế truyền thống như Mỹ hay Trung Quốc. Thay vào đó, các quốc gia đang tăng tốc phát triển như Indonesia, Saudi Arabia, Ba Lan và Việt Nam được đánh giá là những điểm sáng mới về tốc độ hình thành giới tài phiệt.

Trong bảng xếp hạng các thị trường có tốc độ tăng người siêu giàu mạnh nhất giai đoạn 2026 - 2031, Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu.

Hiện Việt Nam có 1.233 cá nhân sở hữu khối tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, tương đương khoảng 790 tỷ đồng/người.

Knight Frank dự báo đến năm 2031, số lượng này sẽ tăng lên 1.960 người, đồng nghĩa mức tăng đạt 59% chỉ trong vòng 5 năm tới.

Nếu nhìn theo xu hướng dài hạn, đà tăng của giới siêu giàu tại Việt Nam càng trở nên đáng chú ý hơn. Năm 2021, cả nước có 954 người sở hữu tài sản trên 30 triệu USD. Đến năm 2026, con số này tăng lên 1.233 người, tương ứng mức tăng 29,2% sau 5 năm.

Diễn biến này cho thấy không chỉ quy mô tài sản cá nhân tăng lên, mà tốc độ hình thành tầng lớp sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam cũng đang được đẩy nhanh đáng kể trong chu kỳ tiếp theo.

Theo giới phân tích, quy mô nhóm UHNWI thường có mối liên hệ chặt với biến động của thị trường chứng khoán, giá bất động sản, định giá doanh nghiệp cũng như biến động tỷ giá. Tại Việt Nam, tài sản của giới siêu giàu hiện vẫn tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực then chốt như bất động sản, thép, ngân hàng, hàng không và tiêu dùng.

Danh sách tỷ phú USD Việt Nam năm 2026 tăng lên 8 người, phản ánh xu hướng mở rộng nhanh của tầng lớp tài sản lớn.

Danh sách tỷ phú USD năm 2026 do Forbes công bố tiếp tục phản ánh xu hướng này. Việt Nam hiện có 8 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới, tăng thêm 3 người so với năm trước.

Đứng đầu danh sách vẫn là Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với khối tài sản ước đạt 33,2 tỷ USD, xếp thứ 68 thế giới. Đây cũng là năm thứ 14 ông xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Hệ sinh thái Vingroup đồng thời ghi nhận thêm hai gương mặt mới góp mặt trong danh sách năm nay là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng. Theo Forbes, bà Phạm Thu Hương sở hữu tài sản khoảng 3,7 tỷ USD, trong khi bà Phạm Thúy Hằng có tài sản 2,6 tỷ USD.

Xếp sau ông Phạm Nhật Vượng là Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, với khối tài sản 4 tỷ USD.

Các tỷ phú còn lại trong danh sách gồm Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát sở hữu 2,7 tỷ USD; Hồ Hùng Anh với tài sản 2,3 tỷ USD.

Ở lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ, Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, hiện sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD.

Một gương mặt mới khác là Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, cũng được Forbes ghi nhận với tài sản 1,1 tỷ USD.