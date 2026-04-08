Lộ diện nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam vào sáng sớm 8-4

Sáng sớm 8-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý đã tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Cà Mau.

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 7-4, giải độc đắc (dãy số 261807) được các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Huỳnh Trâm ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 15 vé Bạc Liêu trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi là đại lý vé số cấp 1 Minh Hòa và đại lý vé số Hiên ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 583980) của vé số Bến Tre được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán 16 vé Bến Tre trúng giải độc đắc là đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 6-4, giải độc đắc (dãy số 829717) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé và trúng giải an ủi 2 vé Cà Mau vào ngày 7-4 là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến sáng sớm 8-4, đại lý Lan Hùng Tú thông tin đã đổi thưởng thêm cho những khách hàng trúng giải độc đắc 9 vé Cà Mau. Hiện, vẫn còn 4 vé Cà Mau trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 8-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

